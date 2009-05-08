Menderes: Soylu yeniden aday olmalı

Eski İstanbul Milletvekili Aydın Menderes, DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun kongrede yeniden aday olması gerektiğini söyledi.



Menderes, DP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hüsamettin Cindoruk'un DP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladığını anımsattI. "Cindoruk'un son zamanlarda ısrarla 1950­1960 arasındaki DP'yi ve Adnan Menderes'i eleştirdiğini, bunu da darbe heveslilerinin hoşlarına gitmek için yaptığını" öne süren Menderes, "Milletten oy almak ve mevki sahibi olmak söz konusu olunca DP'yi övmeyi kimselere bırakmayan bu zatın DP ile ilgili bu son değerlendirmelerinin tek önemi kendisinin bukalemunvari meşrebini ortaya koymasıdır" dedi.





Aydın Menderes, 16 Mayıstaki kongrede Süleyman Soylu'nun "mutlaka aday olması gerektiği" görüşünü dile getirerek, şunları kaydetti:



DP'yi bırakıp Baykal'a yardımcı olsun



"Önceki gün merkez sağı toplamaktan bahseden Cindoruk, bundan bir süre önce 'merkez sağdan bir şey olmaz, gelecek soldadır' diyordu. Acaba bugünlerde kendisi niçin DP'ye genel başkan olmak düşüncesine sahip olmuştur? Bunun cevabı son basın toplantısının içindedir. Ergenekon operasyonunu eleştiren beyanlarıyla ortaya çıkmaktadır. Ergenekon operasyonuyla DP'nin hiçbir ilişkisi yoktur. Cindoruk, Ergenekon avukatlığı yapacaksa DP'yi bırakıp CHP'ye Deniz Baykal'a yardımcı olmaya gitmelidir.



Kendisi e-muhtıra, DP'nin 367 rakamının tutmaması için Meclise girmemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin türbanla ilgili Anayasa değişikliği hakkındaki tutumuyla demokrasiden ve milli iradeden ne kadar uzakta olduğunu da ortaya koymuştur. Kongrede Soylu'ya verilecek her oy DP'nin hatırasına hürmet, demokrasi ve milli iradeye bağlılık, siyasette tutarlılığa, değişim ve yeniliğe yol açmak için verilmiş olacaktır. Hüsamettin Cindoruk için verilecek her oy ise DP ve Adnan Menderes'in aziz hatırasına saygısızlık, demokrasiye ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesine karşı olmak anlamına gelecektir."



Menderes, bir soru üzerine de "Hüsamettin Cindoruk'un hiçbir zaman Adnan Menderes'in avukatlığını yapmadığını" söyledi. (aa)