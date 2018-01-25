Menderes ormanlarına kadın eli

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü\'nde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, orman mühendisi 32 yaşındaki Merve Durdağı ormanları yeşillendirmeye çalışıyor.

Evli ve bir çocuk annesi Merve Durdağı, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü’nde ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi olarak görev yapıyor. Zorlu arazi şartlarında kışın kar-çamurda, yazın ise, alevlerin karşısında yapılan orman mühendisliği mesleğinin kadın temsilcilerinden olarak dikkat çekiyor. 1 Temmuz 2017 tarihinde Menderes’te çıkan orman yangını ardından zarar gören 986 hektarlık alanın ağaçlandırılması görevi de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ona emanet edilmiş durumda. Fidan dikim işlerinde çalışan işçilerin de çoğu kadın. Mühendisinden işçisine kadar, Menderes ormanları kadınların elleriyle ağaçlandırılıyor, dağlar adeta nakış gibi işleniyor.

Orman Mühendisi Durdağı, masa başı mühendislik hesaplarıyla, 1 hektara dikilecek fidan sayısı ve türünü tespit etmenin de ötesinde, kimi zaman arazi hazırlığı çalışmalarında bir dozerin üzerindeyer alıyor, kimi zaman elinde çapa ve kürekle işçilere nasıl dikim yapılacağın tarif ediyor, bazen de orman yangınında erkek meslektaşları ile birlikte omuz omuza alevlerle mücadele ediyor.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi\'nden 2007 yılında mezun olduktan sonra Menderes’e geldiği 2012 yılına kadar yüksek lisans yapıp, işletme ön lisans eğitimi alan Durdağı, daha önce Kastamonu’da Orman İşletme Şefliği görevinde de bulundu. Eşi de kendisi gibi orman mühendisi olan ve aynı bölgede orman işletme şefi olarak görev yapan Merve Durdağı’nın 3 yaşında kızı bulunuyor. Merve Durdağı, yoğun ve yorucu geçen arazi çalışmaları sonrası ev işleri ve kızına zaman ayırma konusunda en büyük desteği eşi ve meslektaşı Erdal Durdağı’ndan aldığını söyledi.

Menderes Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği görevine 2012 yılında geldiğinden bu yana İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde toplam 3 bin 393 hektar orman alanını ağaçlandırdıklarını belirten Merve Durdağı, 3.5 milyon fidanı da toprakla buluşturduklarını söyledi. Durdağı, 2012 yılında diktiği fidanların bugün büyüme sürecine girdiğini gördüğünde tüm yorgunluğunu unuttuğunu, motivasyonun arttığını anlattı.

Zaman zaman kendisine bir kadın ve anne olarak ormancılık mesleğinin zor olup- olmadığının sorulduğunu belirten Merve Durdağı, onlara, Kurtuluş Savaşı\'nda bir ülkeyi küllerinden yeniden var edenlerin en başında, sırtlarında cepheye mermi taşıyan kadınların bulunduğunu, Türk kadının zeki, güçlü ve çalışkan, ormancılık mesleğinin de severek, yürekle yapılacak bir iş olduğunu söylediğini aktardı. Kendi kızına da doğa ve orman sevgisini aşıladığını ekledi.



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