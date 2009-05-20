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Politika

Menderes DP'den ayrıldı: Cindoruk emanetçi

DP'den istifa eden Menderes, 'Cindoruk emanetçidir. Hukuken genel başkan o, ancak fiili genel başkan Demirel olacak' dedi

20 Mayıs 2009 03:00

Tempo24

DP Genel Başkanlığı'na aday olduğu günden itibaren Hüsamettin Cindoruk'u sert şekilde eleştiren Aydın Menderes, DP'den istifa etti. Menderes, ' Cindoruk emanetçidir. Hukuken genel başkan o, ancak fiili genel başkan Demirel olacak' dedi.

İstifasını bir basın toplantısıyla açıklayan Menderes, konuşmasında Cindoruk'a destek veren Süleyman Demirel'i de eleştirdi. Menderes, şunları söyledi:

"Gerek son zamanlarda DP'yi eleştirmekte, gerekse herkesin demokrasiye bağlılık sınavından geçtiği olaylarda Demirel'in yaptıklarıyla Cindoruk'un yaptıkları arasında tam bir benzerlik vardır. Cindoruk'un genel başkanlığıyla bu partide ikinci emanetçilik dönemi başlamıştır. Hukuken
genel başkan Cindoruk, fiili genel başkan ise Demirel olacaktır.
 
Böyle bir parti modeli, siyasette meşruiyetle ve demokrasiyle kesinlikle bağdaşmaz. Bu partide bulunanlar bunu kabullenebilirler ama günümüzde milletimizin ve seçmenin emanetçi particiliği kabullenmesi asla söz konusu olmaz. Esasen başta Demirel olmak üzere bugün DP'nin yönetiminde bulunan zevata itimadım olsaydı, 1987'de siyasi yasaklar kalktığı vakit onlarla beraber olurdum, olmadım. Yukarıda ifade ettiğim sebeplerden dolayı DP'den istifa ediyorum."
 
Cindoruk, bir soru üzerine de Cindoruk'un merkez sağı toplamak gibi bir niyeti olmadığını ileri sürdü.

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