Menderes: AKP türbanı unutsun

Merkez sağın önemli isimlerinden, eski milletvekili Aydın Menderes, Anayasa Mahkemesi'nin son gerekçeli kararıyla birlikte üniversitelerde türban sorununun tamamen kapandığını ve AKP'nin başka bir şansının kalmadığını söyledi. AKP'nin artık, tabandan türbanla ilgili gelebilecek sorulara karşı verebileceği bir mazereti olduğunu belirten Menderes, belki de Erdoğan'ın söylemi ve yapılan anayasa değişikliklerinin bu amaç için gerçekleştirilmiş olabileceğini ileri sürdü.Menderes, Tercüman gazetesinde bugün yayımlanan yazısında, konuyla ilgili şunları yazdı:"Türbanın üniversitelerde takılamayacağı ve bu konuda herhangi bir yeni girişimin de kesinlikle başarısız olacağı ortaya çıktı. Kısacası türban meselesinin çözülemeyeceği kesinleşti. İşin buraya varması AKP açısından türban konusunun kapanması demektir. Bu türban işi ne olacak diyenlere karşı artık AKP Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararını gösterecek, ‘Ne yapalım, Meclis’in eli kolu bağlandı’ diyecektir. Kim bilir, belki de Başbakan Erdoğan velev ki simge olsa diye başlayan söylemi ve MHP’yle gerçekleştirdikleri anayasa değişiklikleri ile bu konunun tamamen kilitlenip, gündem dışı kalmasını sağlamak ve böylece türbanı serbest bırakamamanın külfet ve sorumluluğundan kendisini ve partisini kurtarmak istemiştir.Anayasa Mahkemesi bu kararı ile yasama organını Anayasa Mahkemesi’nin istemediği bir anayasa değişikliğini gerçekleştiremeyecek ve bir yasa bile çıkartamayacak hale getirmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile bunu gerçekleştirirken kendisine ne anayasanın lafzından ne ruhundan ve ne de hukukun evrensel ilkelerinden bir dayanak almamıştır. Bu hususta sözü uzatmama gerek yoktur. Bu durum Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve üye Sacit Adalı’nın karşı oy yazılarında tam bir vukuf ve açıklıkla ortaya konmuştur.Daha net bir ifade ile Anayasa Mahkemesi’ni bundan vazgeçirecek herhangi bir anayasal mekanizma mevcut değildir. Olağanüstü durumdan bahsetmemin sebebi işte budur. Anayasa Mahkemesi mutlak hükümranlığını ilan etmiştir ve bunu bugünkü anayasal düzen içerisinde değiştirebilmek mümkün değildir.Bunun içindir ki Başbakan Erdoğan’ın konuyu burada noktalayacağını sanıyorum."