Menderes ailesinin acılarla dolu öyküsü!

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Tedavi gördüğü Ankara Atatürk Hastanesi’nde 65 yaşında hayatını kaybeden Aydın Menderes acılarla dolu bir ailenin son ferdiydi.Aydın Menderes'in babası Adnan Menderes, küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybetti, hayata tek başına tutundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekilliği dönemini Demokrat Parti yılları izledi. 1950-1960 yılları arasında Başbakanlık yaptı. 27 Mayıs askeri darbesinin ardından idam edildi.Menderes ailesinin dramı baba Menderes'in idamıyla bitmedi. Aydın milletvekilliği yapan ailenin en büyük ferdi Yüksel Menderes 1 Mart 1972'de Ankara'daki evinde ölü bulundu. Cesedinin yanında bulunan mektupta "Kötü hadiseler karşısında daha fazla tahammül gösteremeyeceğim. Artık yaşama gücümü kaybettim" yazıyordu. Çalışma arkadaşları mektuptaki yazının kendisine ait olmadığını söylese de dosya "intihar" olarak kapandı.Ailenin diğer ferdi Mutlu Menderes de Ankara'da 8 Mart 1978 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Adnan Menderes'in hayattaki son oğlu Aydın Menderes ise Refah Partisi milletvekili iken 1995 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında felç olmuştu. Tekerlikli sandalyeye mahkum yaşamını sürdüren Aydın Menderes, hayata ve siyasete küsmedi. Milletvekilliğine devam etti, yazarlık yaptı.Aydın Menderes, 23 Aralık 2011 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Atatürk Hastanesi’nde yaşama veda etti.