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Politika

Mendeneres'in cenazesi İstanbul'a getirildi İSTANBUL (A.A)

25 Aralık 2011 11:25

-Mendeneres'in cenazesi İstanbul'a getirildi İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Eski başbakanlardan Adnan Menderesin oğlu Aydın Menderes'in cenazesi, THY'nin özel uçağıyla saat 09.00'da İstanbul'a getirildi. THY tarafından tahsis edilen özel uçak, Atatürk Havalimanına indiğinde, uçakla birlikte İstanbul'a gelen TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes uçaktan indi. Çiçek ve Ümran Menderes'i apronda THY Yönetim kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY çalışanları ile Atatürk Havalimanı yetkilileri karşıladı. Aydın Menderes'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze arabasına yerleştirildi. Daha sonra cenaze aracı, törenin yapılacağı Fatih Camisi'ne götürülmek üzere alandan ayrıldı. Bu arada, Meclis Başkanı Çiçek ve Ümran Menderes, sivil plakalı bir araca binerek alandan çıktılar.

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