Mendeli, Kürdistan referandumundan çekildi

Irak’ta merkezi hükümet ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki tartışmalı bölgelerden biri olan Mendeli’de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak, İl Meclisi referanduma katılma kararını bugün geri çekti; Kürt yetkililer ise "Silahlı kişiler baskı yaptı" diyerek temyize gideceklerini açıkladı.

Mendeli’de, bağımsızlık referandumuna katılma kararı nedeniyle dün patlak veren gerilim tırmanıyor. Mendeli İlçe Meclisi bugün düzenlediği toplantıda, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin düzenleyeceği bağımsızlık referandumuna katılma kararını geri çekti. Belediye Başkanı Hoşyar İsmail de görevden alındı. Kürt yetkililer ise kararın silahlı grupların baskısı altında alındığını savundu.

Meclis'e dün baskın düzenlenmişti

Irak’ın Diyala vilayetinde bulunan Mendeli’nin ilçe meclisi, 17 Ağustos’taki toplantısında bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı. Haftasonunda ilçede bu karar nedeniyle gerilim patlak verdi. Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu ve IŞİD’e karşı Irak ordusuyla birlikte savaşan Haşdi Şabi’ye bağlı bir milis grubuyla bazı Arap aşiretlere bağlı silahlı kişiler Mendeli İlçe Meclisi’ne dün baskın düzenledi. Baskın sırasında Kürdistan bayrağı meclis binasından indirilirken, Iraklı Kürtler de yaşananlara tepki gösterdi.

"Karar baskı altında alındı"

Bugün de, aynı ilçe meclisinin referanduma katılma kararını geri çektiği ve belediye başkanını görevden aldığı haberi geldi. Erbil merkezli Rudaw gazetesinin haberine göre, bugünkü toplantı Haşdi Şabi’ye bağlı silahlı kişilerin çağrısıyla düzenlendi. Sekizi Kürt fraksiyonuna mensup, beşi de Arap olan il meclisi üyelerinin referandumdan vazgeçme kararını silahlı kişilerin baskısı altında aldığı belirtiliyor. Rudaw toplantıya Kürtler dahil tüm üyelerin katıldığı bilgisini verdi ancak kaçının hangi yönde oy kullandığına dair ayrıntı paylaşmadı.

"Yasadışı kararı temyize götüreceğiz"

Görevden alınan Belediye Başkanı İsmail ise kararın idari protokollerin dışında, ‘yasadışı’ yollardan alındığını savundu. İlçe meclisi üyeleriyle temas halinde olduğunu anlatan İsmail, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

KYB: Bağdat'la görüşeceğiz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin etkili siyasi partilerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin Başkan Yardımcısı Hemin Mansur da, kararı Irak mahkemelerinde temyize taşıyıp, Irak başbakanı ve güvenlik yetkilileri nezdinde de girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Mansur, Diyala eyalet polisini ve Irak ordusunun bölgedeki askerlerini barış ve güvenliği sağlayamamakla da eleştirdi.

Ne olmuştu?

Erbil’in 450 kilometre güneyinde bulunan Mendeli, Erbil ile Bağdat yönetimleri arasındaki tartışmalı bölgelerden biri. Erbil yönetimi tartışmalı bölgelerin yerel meclis kararıyla referanduma katılabileceğini açıklamış, Kerkük dahil bir dizi kentte bu yönde karar alınması Bağdat’ın tepkisini çekmişti.

Mendeli’de peşmerge varlığı bulunmazken, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani dün yaşanan ‘bayrak krizi’nin ardından halka itidal çağrısı yapmıştı.