Menbiç devriyesine katılacak ABD askerleri Gaziantep'te eğitimde

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'nin Menbiç kentinde, Türkiye ile ABD silahlı kuvvetlerinin birlikte yürüteceği ortak devriye faaliyetlerine katılacak askeri personelin katıldığı eğitim, Gaziantep\'te sürüyor.

Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının yol haritası kapsamında, Menbiç kenti çevresinde yürüteceği ortak devriye görevi öncesi, ilk grup Amerikan askeri personeli, eğitimlere katılmak için 2 Ekim\'de Türkiye\'ye geldi. Gaziantep\'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte 5 Ekim\'de, güvenlik nedeniyle açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Askeri kaynaklar, iki ülkenin askeri personelinin, eğitimde ilk olarak ordularının taktiksel araçları ve silah sistemleri hakkında bilgiler edindiği ifade etti.

66 ülke veya uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından terör örgütü DEAŞ\'a ve örgütün Suriye\'deki faaliyetlerine karşı askeri mücadele amacıyla oluşturulan \'Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı\' ekibinin de izlediği eğitim sonrası, ABD ile Türkiye\'nin, Menbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacağı belirtildi.



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