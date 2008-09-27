Menas: Siyasi nüfuza ihtiyacımız yok

Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu



Tartışmadan çok şey öğrenildi

Fırat’ın yanıtlayamadığı belgeye MENAS Yönetim Kurulu Başkanı Gürüz’den ilginç savunma: Siyasi nüfuza ihtiyacımız yok. Suçlamalarda Fırat’ın adı geçtiği için dilekçede isme yer verdikAKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu düellosunun yankıları sürerken en ilginç açıklama dün MENAS A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gürüz’den geldi. Önceki gün Meclis’teki tarihi tartışmada Kılıçdaroğlu’nun ‘TIR’ından eroin çıkan MENAS şirketinden ayrıldığınızı söylüyorsunuz. O halde Fırat isminin MENAS’ın kırmızı hattan çıkarılması istenen dilekçede ne işi var’ sorusunu Fırat yanıtsız bırakmıştı.MENAS A.Ş’nin avukatı Hulki Özel’in, gümrüklerde şirketlerine yönelik kırmızı hat uygulamasının durdurulması için 2 Ağustos 2007’de Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçede AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın adına yer vermesi “siyasi nüfuz sağlama belgesi” olarak yorumlandı.MENAS A.Ş.’nin sahibi Abdülkadir Gürüz sorulara şu yanıtları verdi:MENAS’ın hiç kimsenin siyasi nüfuzunu kullanmasına kesinlikle ihtiyacı yok. MENAS’a atılan hiçbir çamur, iz bırakmaz. Bayram Çolak adlı kontrolör, hayali ihracat yaptığımız iddiasıyla bir rapor hazırlamış. Bu kişi, Dengir Fırat’ı da suçlamıştır. 1999’da Dengir Fırat’ın şirketten ayrıldığını ispatlamamıza rağmen, Bayram Çolak’ın açtığı tüm davalar şahsım (Abdülkadir Gürüz) ve Dengir Bey adınadır. Mahkeme kararları ile bu konuda aklandık. Bunun üzerine avukatımız, Bayram Çolak’ın raporunu gönderdiği tüm birimlere, bahsettiğiniz yazıyı göndermiştir.Avukat arkadaş (Hulki Özel) hem MENAS’ın hem benim hem de Dengir Bey’in avukatıdır. Bayram Çolak, CHP’den iki dönemdir aday adayıdır. CHP yönetiminin gözüne girmek için iftira ve provokasyonlar yapmıştır. Olay Dengir Mir Mehmet Fırat Bey’in şahsına yönelmiştir. Yani Dengir Bey’in şahsına yönelen saldırıdan dolayı o belgede adına yer verildi.MENAS, çok temiz ve saygın bir firmadır ve her zaman önceliği vardır! MENAS’ın kırmızı hatta girdiğini sanmıyorum.Bayram Çolak’ın yazısı (hayali ihracat raporu) üzerine. Kırmızı hat, bilmiyorum... Onu bilmem... MENAS’ı gümrüklerden sorun. Pürüzü, yanlışı olmaz. Kimse MENAS’a toz konduramaz.Dengir Bey’in ayrılma tarihi 1999. 2007 Ağustos sonunda hisselerini satın aldık. Dengir Bey’in 300 bin dolar, iki kızının 50’şer bin dolardan 100 bin dolar hissesi vardı. Parayı peyder pey gönderdik.Her yıl 1000 TIR ile çeşitli ülkelere narenciye gönderiyoruz. Kendi TIR’ımız yok. Nakliye şirketlerinden temin ederiz. Benim onları kontrol şansım yok.İki üç defa mal göndermişizdir. O firma da sabıkalıymış galiba! İsim değiştirmiş galiba. Ama yanlış bilgi vermeyeyim, yanılabilirim de! Her ihracatçının başına gelebilir.Düelloda gündeme gelen hat uygulaması Türkiye’de dört şekilde yapılıyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gibi Türkiye’de de ithal ve ihraç edilen ürünlerin riski, ithal-ihraç eden firmanın güvenirliliği veya ithalalat veya ihracata konu olan ülkenin ülkenin önemine göre hat uygulaması renklere göre yapılıyor.Bu renkler yeşil, mavi, sarı ve kırmızı hat olarak 4’e ayrılıyor.Yeşil hat: Bu uygulamada eşyanın gümrükten geçişinde herhangi inceleme olmuyor.Mavi hat: Bilinen dış ticaret şirketleri ve kişiler için uygulanıyor. Burada eşya herhangi bir engele takılmaksızın sadece beyana bağlı olarak gümrüklerden geçiyor. Ancak gümrük veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının isteği doğrultusunda belgeler inceleniyor.Sarı hat: Şirketlerin yalnız evrakları kontrol ediliyor.Kırmızı hat: Gümrüklerden geçen ithal veya ihraç eşyasının fiilen ve fiziki olarak muayene edilmesi anlamına geliyor. Risk analizleri dörde ayrılıyor. Bunlar ithalat veya ihracat yapılan ülkenin riski, taşınan eşyanın riski, taşıyıcının ve firmanın riski olarak sıralanıyor.