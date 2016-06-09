Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr etmiştir. Eksiktir, yarımdır" ifadesiyle ilgili olarak, "Doğurmamış kadına 'yarım' diyenler, kim bilir menapoza girenler için ne düşünüyorlardır?" diyen Hürriyet yazarı Ayşe Arman, menapoza giren kadınların sözlerini aktardı. "İ." takma adını kullanan bir kadın, "Menapoza girdim, doğurmuyorum, yarım veya eksik değil, fazlayım" ifadesini kullandı.

Ayşe Arman'ın "Ah Mardin" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kadınlığımın Everest’i!

Söz verdim, “Bu işin borazanı olacağım!” dedim.Şu mesleği bırakmadan her yerde, “‘Yaşasın menopoz!’ konuşmaları yapacağım” dedim.

“Menopozun kadınlar için hayatın sonu olmadığını anlatacağım” dedim.

Bu ülkede kadınlar her konuda baskı altında.Menopoz da onlardan biri.

Doğurmamış kadına “yarım” diyenler, kim bilir menopoza girenler hakkında ne düşünüyorlardır!

Olsun, her şey vız gelir, tırıs gider.Biz bildiğimiz gibi yaşayacağız, çağdışı kadın tariflerine kulak asmayacağız.

Ben taş gibi menopozlular tanıyorum, ben de onlardan biri olmaya gayret edeceğim, libidomu ve hayat sevincimi de menopoza feda etmeyeceğim.

Böyle bir yazı yazınca baktım birbiri ardına harika görüşler geliyor.

Beni çok mutlu ettiniz, yazdıklarımın bir karşılığı olduğunu görüyorum, sizlere teşekkür ediyorum.

İşte bugün o görüşleri yayınlıyorum ki birbirimizden cesaret alalım, menopozun da üstesinden gelelim...

"Eksik değil, fazlayım"

Menopoz doğanın biz kadınlara armağanı! Yanlış okumadınız, bu bir armağan! Menopoz sonrası daha az kadın değilim! Yarım veya eksik hiç değilim! Hatta fazlayım! Eğer 80 ise biçilen ömür, bir 32 sene daha var önümde, sağlıklı ve şahane bir kadın olarak geçirilecek... (İ.)

"Süper hayat"

3 senedir menopozdayım. Ayol ne var? Bunalıma mı gireceğim? Kilo mu alacağım? Alakası yok! Arkadaşlar, terlemeler, ateş basmaları olsa da rahatlığı süper, tatil ayarlamaların yok, hamile kalma riski yok, yani korkulacak bir şey yok! (Butterfly)

"Yemişim menapozu"

Yemişim menopozu! 58 yaşındayım, 48 yaşında girdim farkında bile değilim! (Ayfer Ç.)

"Menapozlu, mutlu, torunlu"

Valla 56 yaşındayım. Arada bir sıcaklamalar olsa da sıkıntılar yapsa da... Ruh halim, hareketlerim, enerjim harikaaa! Kendimi genç hissediyorum, daha doğrusu yaşsız hissediyorum. 35 yıllık evli, mutlu ve torunluyum! (Akrep)

"Sıfır şikâyet"

Ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum bile! Sıfır şikâyet. Çünkü çocukluğumdan beri bu süreci normal geçireceğim diye hazırlamıştım kendimi (H. Yılmaz)

"Karşılamaya hazırım"

Ne güzel yazmışsınız, menopoza giresim geldi! Şaka tabii ama sizin yazınızla o sevimsiz arkadaş, artık sevimsiz gelmemeye başladı! Karşılamaya hazırım...(Hulyanur)

"İkinci ergenliğim"

Yakın zamanda menopoza “Hoş geldin” dedim. Yazınızı, menopozu ikinci baharım olarak yaşamaya ant içmiş biri olarak bana yazdığınızı varsayıp üzerime alınıyorum. Elbette sıkıntıları olacaktır ama ben “Yaşasınnnnnn özgürlük!” diyorum. Eminim ki yeni tanıştığım bu 2. ergenliğimi çok güzel yaşayacağım. Kanatlarım, bedenimi kontrol eden ruhumda... (Bal)

"O benden korksun"

Yazınız harika! Ben menopoza 1 yıl önce girdim. Terleme ve ateş basmaları hariç fazla bir şikâyetim yok. Korkmuyorum da kadınlığımdan bir şey eksilir mi diye. Menopoz benden korksun! (Fatma Ç.)

"Spor yapın"

Söylendiği gibi sıkıntılı durumlar yaşamıyorum. Sporun çok faydasını gördüm. Mutlaka yapın. (Hera)

"Regl derdim bitti"

38 yaşında menopoza girmiş bir kadın olarak söyleyebilirim ki kadınlığımın Everest’i! 2. çocuğumu doğurduktan sonra menopoz belirtileri belirdi. “Yok canım olamaz, erken!” dedim ama oldu. Genetikmiş. Gün saymıyorum, regl oldum olacağım derdi yok... (Julide)

"Sharon Stone da girdi"

Hiçbir sıkıntım olmadı çünkü hiç takmadım. Sonuçta Sharon Stone ve Ajda Pekkan da girdi, eee ne oldu? Gayet de süperler. Hep böyle düşündüm. (Nermin)

"Hayatımdan bezdim"

Valla, ben farklı düşünüyorum, 10 yıldır çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah! Benim gibi niceleri vardır. Resmen hayatımdan bezdim. Keşke her şey yazınızdaki gibi olsa.(Pınar)

"Dibe vurdum"

Galiba kişiye göre değişiyor. Bende olumsuz oldu, ruh halim ve diğer şeyler çok sıkıcı. Hormonlarım dibe vurdu. Düzelir mi bilmiyorum (Sevinç)

"Püfür püfür"

Menopoz geldi, hoş geldi. Bana da sağlık geldi. Çok sıkıntılı yollarla girmeme rağmen. Söylenene değil, yaşamınıza bakın. Çıkın yürüyün. Az beslenin, püfür püfür giyinin. Özgür seks yapın. Daha ne olsun! (M.)