-MENAJERLİK KONUSUNU MASAYA YATIRILDI İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, son günlerin gündem maddesi olan menajerlik konusunu görüştü. Futbol Federasyonunun İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilen ve 3 saate yakın süren toplantıya TFF Başkanı Mahmut Özgener, 1. başkan vekili Lutfi Arıboğan, hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Yunus Egemenoğlu ve kulüp yöneticileri katıldı. Toplantının ardından TFF adına Lutfi Arıboğan, Kulüpler Birliği Vakfı adına ise Kulüpler Birliği Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, futbol kamuoyunu meşgul eden talimatlara aykırı olarak menajerlik faaliyetinde bulunan aktif sporcu ve antrenörler konusunda, kulüp başkanlarıyla Türk futbolunun geleceği açısından önemli olduğunu düşündükleri bir toplantı yaptıklarını söyledi. Arıboğan, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, ''Bu toplantıda birkaç maddeyi belirledik. Kulüpleri bilgilendirme toplantılarını daha sık yapacağız. Hem kulüp başkanları hem de profesyonel kulüp çalışanları için talimatlara ve sportif etiğe aykırılığın önüne geçilmesi yönünde Türkiye'de yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgi alışverişine devam edeceğiz. Bu konuya bulaşmış insanların aldıkları disiplin cezaları sonrasında kulüpleri koruma adına bu faaliyetlerde bulunan aktif sporcu ve antrenörlerin kulüpleriyle sözleşmelerden doğan kulüplerimizde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek adına da futbol federasyonu olarak ilk yönetim kurulu toplantımızda talimatlarda gerekli değişiklikleri yapacağız'' dedi. -''ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR''- Lutfi Arıboğan, menajerlik konusundaki araştırmaların ise sürdüğünü dile getirdi. Daha önce başlattıkları ''şike ve manipülasyonu önleme'' konusundaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Arıboğan, ''Bu konu devam ettiği gibi menajerlik konusundaki çalışmalar da sürecek. Yeni bilgiler geldikçe kararlılığımız devam edecek. Her türlü bilgiyi değerlendireceğimizi söyleyebilirim'' dedi. Teknik direktörü bu konudan dolayı 8 maç ceza alan Eskişehirspor'un özel bir taleple gelmediğini vurgulayan 1. başkan vekili, hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Yunus Egemenoğlu'nun bilgiler verdiğini söyledi. -ARAŞTIRMALARIN BAŞLAMA SÜRECİ- Arıboğan, araştırmaların Kasımpaşa'dan Süha Sidal'ın açıklamalarının ardından başladığını dile getirdi. Bu tür konuların Türkiye için yeni olduğunu vurgulayan Arıboğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Araştırma yaptığımızda karşılaştığımız sürpriz gelişmeler var. Aktif sporcu ve antrenörler talimatlarımız gereği kendi esas işlerinin dışında futbolda bu şekilde çıkar çatışması oluşturacak, etik olmayan işlerin içinde olamazlar. Bilerek yapanlar olabilir, bilmeyerek yapanlar olabilir. Bilinmeyenleri ortadan kaldırmak için bilgilendirme çalışmalarını yoğunlaştıracağız.'' -GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMASI Kulüpler Birliği Vakfı adına ise Kulüpler Birliği Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ise gündem maddelerini menajerlik konusunun oluşturduğunu belirterek, ''Toplantıda menajerlik hizmetleri, kulüp ve menajer arasındaki ilişkiler, futbolcu ile menajerlik şirketleri konusunda yeni talimatlarla ilgili sunum yapıldı. 3 veya 4 Aralık tarihinde kulüplerin CEO'larına ve profesyonel çalışanlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı daha yapılacak'' dedi. Göksel Gümüşdağ, toplantıda FIFA'nın bu yöndeki kuralları doğrultusunda bilgilendirme yapıldığını ve federasyonun katkılarının dinlendiğini, ayrıca kulüplerin önerilerinin gündeme geldiğini dile getirdi. -FIFA MENAJERLİK BELGESİ OLMAYANA ANLAŞMA YOK- Göksel Gümüşdağ, FIFA belgesi olmayan menajerle herhangi bir futbolcunun sözleşmesi konusunda anlaşma yapmayacaklarını dile getirdi. Federasyonun bu konuda yeni yapılanma içinde olduğunu anlatan Gümüşdağ, şunları söyledi: ''Bu çalışmalar Türk futbolu için faydalı olacaktır. FIFA ve UEFA da bunu beklemektedir. Biz futbolcuların hangi menajerle çalışıp çalışmayacağına karar vermiyoruz. Menajerini futbolcular seçiyor. Ancak birlikte çalıştıkları veya beraber oldukları menajer diye adlandırdıkları kişilerin de FIFA menajerlik belgesi olmayabilir. Çoğu da bir menajerlik şirketinde 8-10 kendi içinde ayrılan menajerlik hizmeti veren arkadaşlar var. Bundan sonra buna izin verilmeyecek. Federasyonun izin vermediği bu olaya biz de dikkat edeceğiz. Futbolcu kulüple anlaşmaya geldiğinde muhatap alınacak menajerin FIFA belgesi olduğunu bilmeliyiz. Bir başkasının FIFA belgesiyle bizimle sözleşme imzalama şansı olmayacak. Bu bir milattır. Federasyon da bu konuda hassas. Biz de FIFA'nın taleplerinin hayata geçmesini istiyoruz. Bir menajerlik şirketinde 50 futbolcu olabiliyor. Ancak bu şirketi veya belgeye sahip olan kişiyi tanımayan oyuncu da var.'' Futbolcunun da menajerlik hizmetleri konusunda dikkat etmesi gerektiğini kaydeden başkan vekili Gümüşdağ, ''Menajerlik hizmetini iyi şekilde yapanlar da var. Futbolcuların da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar da sıkıntı yaşayabilir'' dedi. -HASTA OLAN AZİZ YILDIRIM KATILMADI- Futbol Federasyonu yöneticileriyle kulüp başkanlarını biraraya getiren menajerlik konusundaki toplantıya gripal enfeksiyon geçiren Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım katılmadı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Aziz Yıldırım'ın gripal enfeksiyon geçirdiği için toplantıda yer almadığını açıklarken, Fenerbahçe Kulübü adına bir katılım olmadı. -BEŞİKTAŞ KULÜBÜ KATILDI- Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Beşiktaş Kulübü adına ikinci başkan Metin Keçeli katıldı. Bu arada, Ankaragücü Kulübü adına da bir temsilcinin katılmadığı bildirildi.