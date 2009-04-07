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Menajerini kamerada yakaladı

Tolga Karel’in yatak odasında kamera olması, “Acaba kameraya yakalanan sadece menajeri mi?” sorusunu akıllara getirdi.

07 Nisan 2009 03:00

Tolga Karel’in yatak odasında kamera olması, “Acaba kameraya yakalanan sadece menajeri mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Tolga Karel’in yatak odasına kurdurduğu gizli kamera işe yaradı. Kasasından 6 bin 750 TL çaldığını iddia ettiği menajeri Mustafa Yener’in kameradaki görüntüleriyle savcılığa suç duyurusunda bulundu

“Yaprak Dökümü”nde adı sürekli olaylarla anılan kötü adamı Oğuz’u canlandıran Tolga Karel, menajeri Mustafa Yener’in 6 bin 750 TL’sini çaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sevgilisi Öykü Çelik’le komşusuna ziyarete gittiği sırada menajerinin evinde bulunduğunu belirten Karel Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Eve geldiğimizde Yener evde değildi. Yatak odasındaki kasadaki paranın yerinde olmadığını fark ettim. Yatak odasında kamera olduğu için hemen görüntülere baktım. Yener’in kasayı açıp parayı aldığını gördüm ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum.”

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