T24 LogoT24 Logo
Spor

Menajeri noktayı koydu; Talisca Manchester United'a gidiyor mu?

Record gazetesi, oyuncunun 25 milyon Euro serbest kalma bedeliyle Manchester United'a gideceğini yazmıştı

22 Haziran 2017 12:30

Geçen sezon Beşiktaş'a Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlıların sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı Anderson Talisca'nın menajeri, oyuncunun Manchester United'a gideceği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Portekiz basınında Record gazetesi, oyuncunun 25 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Manchester United'a gideceğini öne sürmüştü.

Cenk Tosun'dan Avrupa'da "yılın golü"

23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri Jesse Carvalho, yaptığı açıklamayla bu iddiaları net bir dille yalanladı. Haberlerin nereden çıktığını bilmediğini ifade eden menajer, "Oyuncumun Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi var. Bize kimse böyle bir talepte bulunmadı" dedi.

ETİKETLER

TaliscaManchester UnitedgidiyormutransferBeşiktaşkiralıkjesse carvalhorecord

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24