Menajeri noktayı koydu; Talisca Manchester United'a gidiyor mu?

Geçen sezon Beşiktaş'a Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlıların sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı Anderson Talisca'nın menajeri, oyuncunun Manchester United'a gideceği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Portekiz basınında Record gazetesi, oyuncunun 25 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Manchester United'a gideceğini öne sürmüştü.

Cenk Tosun'dan Avrupa'da "yılın golü"

23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri Jesse Carvalho, yaptığı açıklamayla bu iddiaları net bir dille yalanladı. Haberlerin nereden çıktığını bilmediğini ifade eden menajer, "Oyuncumun Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi var. Bize kimse böyle bir talepte bulunmadı" dedi.