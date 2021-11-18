Menajeri İstanbul'a geliyor; Beşiktaş'ta Larin için masaya oturulacak

Cyle Larin’in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturmak üzere önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek. Kritik zirvede, yeni sözleşme imzalamak için yıllık ücretine zam isteyen Kanadalı golcünün siyah beyazlı takımdaki geleceği şekillenecek.

Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki yeni sözleşme pazarlıkları resmen başlıyor. Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturmak için önümüzdeki hafta İstanbul’a geliyor.

Kartal’ın geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda elde ettiği şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan Cyle Larin’in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Piyasa değerini 11.5 milyon euroya yükselten 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, menajer Nick Mavromaras ile kıran kırana pazarlık yapacak.

Siyah-beyazlı yöneticilerle menajer Mavromaras arasında gerçekleşecek kritik görüşme, Cyle Larin’in kulüpteki geleceğini büyük ölçüde belirleyecek. Maddi konularda anlaşma sağlarsa 3 senelik yeni sözleşme için taraflar el sıkışacak. Aksi halde Larin’in devre arasında düşük bir bonservis bedeli karşılığında veya sezon sonu bedelsiz olarak Beşiktaş’tan ayrılması gündeme gelecek.

Menajer Mavromaras geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Larin, Beşiktaş’ı seviyor. İlk 11’de düzenli oynayan takım arkadaşlarıyla benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir teklif yapılırsa sözleşme konusunda bir sorun olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.