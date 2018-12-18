Menajeri "Dönmeye sıcak bakıyor" dedi; Sneijder Galatasaray'a gelecek mi?

2017-18 sezonu başına kadar Galatasaray'da forma giyen, Nice'ten sonra Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya transfer olan Wesley Sneijder'in menajeri, son dönemde sarı-kırmızılı kulübe döneceği söylentilerini yanıtladı. Albers, Hollandalı yıldızın Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Sneijder'in Galatasaray'a geri dönebileceği haberleri basına yansımış ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Sneijder adı geçtiğinde bizim ancak yüzümüz güler" demişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Hollandalı futbolcunun cephesine dönmüştü. Sneijder'in menajeri Guido Albers, katıldığı radyo programında transfer iddialarına dair açıklama yaptı.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Albers, Sneijder'in Galatasaray'a dönme konusuna sıcak baktığını ve Galatasaray'ın istemesi konusunda bunun konuşulacağını dile getirdi.

"Ocak ayında dönecek demek zor olur"

Hollandalı yıldızın 6 aylık sözleşmesi bulunduğunu belirten Albers, "Ocak ayında dönecek' demek zor olur. Galatasaray’ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar herhangi bir transfer teklifinin gelmediğini kaydeden Albers, "Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder’in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray’a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim. Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi" dedi.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, eski futbolcuları Felipe Melo ve Wesley Sneijder'in transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir girişimlerinin olmadığını anlatarak, "Melo ve Sneijder bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.