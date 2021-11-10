Menajeri açıkladı; Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile arasında sorunlar olduğu kaptan Mesut Özil'le ilgili menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi. Yıldız oyuncuyla ilgili konuşan Sögüt, "Kontrat süresinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

Mesut Özil'in temsilciliğini yürüten Dr. Erkut Söğüt, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'deki geleceği, Mesut Özil ve Ömer Erdoğan hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Mesut Özil başta olmak üzere Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncuların temcilciliğini yürüten son olarak Sinan Gümüş'ü de Family&Football şirketine dahil eden Dr. Erkut Söğüt, son günlerdeki iddialarla Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş'ün dedikodu fırtısanı içerisinde yıpratılmaya çalışındığını söyleyen Erkut Öztürk, "Sanki futbola küsmüş gibi bir hava yaratılıyor. Asla öyle bir şey yok. Sinan, hala uzunca bir kariyeri olan 27 yaşında bir oyuncu. Hayatında beyaz bir sayfa açmak için tüm gücüyle çabalıyor. İnanın, her hafta kadroda yer alan futbolcular kadar çalışıyor. Kulübün programı dışında özel çalışmalar da yapıyor. Yarın oynayacakmış gibi hazır halde" dedi.

"Mesut kontrat süresinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak"

Mesut Özil’le ilgili dedikodulara kulak asmadıklarını kaydeden Söğüt, "Asılsız iddialar hep var. Tekrar ediyorum, Mesut kontrat süresinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak. Hatta sonrasında mümkünse yine Fenerbahçe kulübü için hizmet edecek" diye konuştu.

Ömer Erdoğan iddiası

Mesut’un teknik adam konusunda kulübe rest çektiği ya da kendisinin başkan Ali Koç’a teknik direktör tavsiye ettiği iddialarını da yalanlayan Erkut Söğüt, "Bahsedilen isim Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan. Ömer Hoca, Hatayspor ile sözleşmesi olan, başarılı bir teknik direktör. Büyük hedefleri var, vizyoner, çağı takip ediyor. Sürekli kendini geliştirme çabasında, modern uygulamaları takip eden bir teknik adam. Ama iddialar asılsız. Şu anda Fenerbahçe’nin sözleşmeli bir hocası var. İki kulüp ve kontratı bulunan iki teknik adamla ilgili bu tür iddialar hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun-Beşiktaş iddiaları

İsmi Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun konusunda ise Erkut Söğüt, "Cenk Tosun ismi de çok gündemde. Beşiktaş ’a döneceği ileri sürülüyor. Cenk, belirlediği kariyer planına harfiyen uymak istiyor. Avrupa’daki hedeflerini tamamlamak istiyor. Katar’daki Dünya Kupası’nda milli formayla hizmet etmek istiyor. Hala hedefleri çok büyük. Unutulmasın, Türkiye’den direkt Premier lige giden ve bir Türk kulübüne en büyük bonservis getirisi sağlayan oyuncu Cenk Tosun. Ayrıca bu süreci Cenk Tosun'un kendi markasını yaratması için bir fırsat olarak değerlendirdik. Çok yakında yeni markasını sevenleriyle buluşturacak" açıklamasını yaptı.

"Kerem'e birçok Avrupa'nın ilgisi var"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğunu kaydeden Erkut Sögüt, "Ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor. Artık Galatasaray’ın yanı sıra A Milli Takım’ın da direkt oyuncusu. Kadroda düzenli yer buluyor. Önünde çok uzun bir kariyer var ve atacağı her adımı ailesiyle birlikte titizlikle planlıyoruz. Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi. Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor" sözleriyle Sarı Kırmızılı oyuncuyu övdü.