Menajeri açıkladı: Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Caner Erkin'in siyah beyazlı kulübe veda edeceği açıklandı.
Radyospor'a konuşan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi.
Başakşehir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren futbolcusu İrfan Can Kahveci hakkında konuşan FIFA Menajeri Batur Altıparmak, "İrfan Can Kahveci bir şampiyonluk yarışının içinde. Onun kafasını karıştırmak istemediğim için hiç transfer konuşmuyoruz. Şampiyon olduktan sonra transfere bakacağız. Şampiyon olsa da olmasa da bir teklif olursa Başakşehir bunu değerlendirecektir. Bizim önceliğimiz yurt dışı. Ben bunu hep söylüyorum" diye konuştu.