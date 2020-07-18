Menajer Ümit Akbulut bu seferde Deutsche Bank'ı dolandırdığı iddiasıyla ifade verdi: Şu anda tutuklu değilim

Fenerbahçeli eski futbolcu Gregory Van Der Wiel ile şarkıcı Dilek Budak'ı dolandırdığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut, bu seferde Deutsche Bank'ı dolandırdığı iddiasıyla ifade verdi. Akbulut, tutuklandığı yönündeki haberlerle ilgili, "İfade verdim, şu anda tutuklu değilim" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı yıldız oyuncu Gregory van der Wiel'in "Ümit Akbulut beni dolandırdı" açıklamasının ardından gündeme gelen menajer Ümit Akbulut'un, bu seferde Deutsche Bank'ı dolandırdığı iddia edildi.

Bankanın müdürlerinden birisinin bu olayın ardından görevden alındığı öne sürülürken, Akbulut, Türkiye'de bulunan bir akrabası üzerinden İhlas Haber Ajansı'na açıklama yaptı ve "Şu anda tutuklu değilim. İfade verdim, konu kapandı" dedi.

Ne olmuştu?

2016-2017 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Gregory van der Wiel, menajer Ümit Akbulut’un o dönemde kendisini 4 milyon dolar dolandırdığını iddia ederek Akbulut hakkında dava açmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından Akbulut hakkında birçok isim aynı şikayetle mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı.

Van der Wiel’in yanı sıra ünlü şarkıcı Dilek Budak’ı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ümit Akbulut için yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Almanya’da bulunduğu için yakalanamayan Ümit Akbulut’un Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti.

Akbulut’un van der Wiel davasında ise hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulmuştu.

Ümit Akbulut hakkındaki kırmızı bülten talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.

Alman yargısı ise , Ümit Akbulut’u Türkiye’ye iade etmek için gereken işlemleri yapacaklarını ancak Akbulut’un öncelikle Almanya’da işlediği iddia edilen suçların cezasını çekmesini istediklerini Türk yetkililere iletti.