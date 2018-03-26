T24 LogoT24 Logo
Spor

Menajer Mino Raiola'dan Guardiola'ya: Köpeğin tekidir

"İnsani vasfı sıfırdır"

26 Mart 2018 04:29

Futbol dünyasının en ünlü ve tartışmalı menajerlerinden biri olan Mino Raiola, Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü.

Daily Mirror'a konuşan ünlü menajer, Katalan teknik adamı korkak olarak nitelerken "Ancak kendini pazarlamada iyidir." dedi. Ne var ki İtalyan menajerin sözleri bununla da sınırlı kalmadı.

Ünlü teknik adamın fantastik bir koç olduğunu söyleyen Raiola, "Bununla birlikte insani vasfı sıfırdır. Alçak ve köpektir." sözleriyle Guardiola'ya ağır hakaretlerde bulundu.

Kavganın asıl nedeni

Mino Raiola ile Pep Guardiola arasındaki savaş, Raiola'nın menajerliğini yaptığı Zlatan Ibrahimovic'in Barcelona'da forma giydiği döneme dayanıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Guardiola'nın Zlatan'ı aldattığını ve oyuncusunu yüz üstü bıraktığını belirten Raiola, Manchester City'nin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasından da nefret edeceğini söyledi.

ETİKETLER

Mino RaiolamenajerPep Guardiolaköpeğin tekidir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24