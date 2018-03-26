Menajer Mino Raiola'dan Guardiola'ya: Köpeğin tekidir

Futbol dünyasının en ünlü ve tartışmalı menajerlerinden biri olan Mino Raiola, Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü.



Daily Mirror'a konuşan ünlü menajer, Katalan teknik adamı korkak olarak nitelerken "Ancak kendini pazarlamada iyidir." dedi. Ne var ki İtalyan menajerin sözleri bununla da sınırlı kalmadı.



Ünlü teknik adamın fantastik bir koç olduğunu söyleyen Raiola, "Bununla birlikte insani vasfı sıfırdır. Alçak ve köpektir." sözleriyle Guardiola'ya ağır hakaretlerde bulundu.

Kavganın asıl nedeni

Mino Raiola ile Pep Guardiola arasındaki savaş, Raiola'nın menajerliğini yaptığı Zlatan Ibrahimovic'in Barcelona'da forma giydiği döneme dayanıyor.



Daha önce yaptığı açıklamalarda Guardiola'nın Zlatan'ı aldattığını ve oyuncusunu yüz üstü bıraktığını belirten Raiola, Manchester City'nin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasından da nefret edeceğini söyledi.