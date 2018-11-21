Menajer Ahmet Bulut: Kimse, bize kötü futbolcu getirdi diyemez

Beşiktaş'ın transferlerinin birçoğunda pay sahibi olan menajer Ahmet Bulut, siyah-beyazlı kulüpten alacakları ve son dönemde hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kimse, 'Ahmet Bulut bize kötü futbolcu getirdi' diyemez" dedi.

Beşiktaş'a Quaresma, Simao, Almeida, Fernandes, Ernst, Adriano, Talisca, Mario Gomez, Gökhan Gönül ve Pepe gibi isimleri kendisinin getirdiğini söyleyen Bulut,"Kimse, 'Ahmet Bulut bize kötü futbolcu getirdi' diyemez" dedi.

Bulut, Alvaro Negredo'nun ayrılışı ile ilgili ise "Porto ve İngitere'den bir takım onu istiyordu ama 5 milyon Euro'luk bonservisi 2.5 milyon Euro'ya indirip Beşiktaş'a getirdik. Kulüp, Negredo'ya 'Maaşını indir, 1 sene daha kal' teklifi yaptı ama Negredo 1 milyon Euro civarındaki alacağını bırakıp Dubai'den gelen cazip teklifi kabul etti" ifadelerini kullandı.

Fabri'nin Fulham'a transferini de kendisinin gerçekleştirdiğini belirten Ahmet Bulut, "Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırdım" ifadesini kullandı.

"FIFA'ya gitmeyeceğim"

Ahmet Bulut, Beşiktaş'ın kendisine 6-7 senelik borcu olduğunu, hiç para almadığını ve doğal alarak da bunu tahsil etmeyi beklediğini söylerken "FIFA'ya gidip de Beşiktaş'a ceza aldıracağım gibi bir durum söz konusu değil, taraftarlar bunu bilsin" dedi.

Talisca konusuna da değinen Bulut, yıldız oyuncunun 11.5 milyon Euro'luk maaş teklifini cazip bulduğu için Çin'e gitmeye karar verdiğini söyledi.

"Gomez Türkiye'de oynamak istemedi"

Beşiktaş taraftarının gönlünde hala yer tutan golcü Mario Gomez için ise "Stuttgart'ın onu bırakacağını sanmıyorum. Gomez zamanında 'Tamam' deseydi 2 sene daha kalacaktı. Ancak Türkiye'de oynamak istemediğini açıkladı. Eğer kalsaydı ben de pay alacaktım" dedi.

Pepe'nin Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili henüz konuşmanın erken olduğunu söyleyen menajer Bulut, "3-4 hafta sonra transferde hareketlilik başlar" ifadesini kullandı.

Beşitkaş'tan ayrılma ihtimali konuşulan bir başka isim Adriano'yu da Türkiye'ye kendisi getirmesine rağmen onun menajeri olmadığını ve transfer durumunu Brezilyalı oyuncunun menajeriyle konuşması gerektiğini dile getirdi.

"Lucas Leiva'yı kulübü bırakmadı"

Devre arası için henüz Beşiktaş'a kimseyi önermediğini belirten Ahmet Bulut, transferi için bir dönem en çok uğraştığı oyuncunun Liverpool'dan transfer edilmeye çalışılan Lucas Leiva olduğunu ancak Chelsea'ye karşı maçın adamı seçilince kulübünün onu bırakmadığını söyledi.

Ahmet Bulut son olarak menajerlik ücretinin yüzde 5-7 arasında olduğunu belirtti. Gomez veya Demba Ba'yı getirdiğinde de başka transferlerde de 1 milyon Euro gibi bir para almadığını, Gomez transferinde konuşulan alacağı rakamın 600 bin Euro olmadığını, Demba Ba transferiyle birlikte rakamın 500 bin Euro civarında olduğunu vurguladı.