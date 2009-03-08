Memurun zammı, muayene katılım payına gidiyor

Türk Sağlık-Sen'in yaptığı araştırmaya göre, memur, devlet hastanelerinde her ay bir kere muayene olursa, Ocak ayında aldığı zammı, katılım payı olarak geri veriyor.



Sendikanın araştırmasında, 937 TL olan en düşük memur maaşının, Ocaktan itibaren yüzde 4 artarak 975 TL'ye yükseldiği, böylece en düşük memur maaşına 38 TL zam yapıldığı, buna göre, memurun, devlet hastanelerinde her ay bir kere muayene olduğunda yıllık 36 TL katılım payı ödeyeceği, bu durumda memurun yaklaşık bir aylık zammını katılım payı olarak devlete geri vermiş olacağı saptandı.



Memurun ödeyeceği katılım payının, eğitim ve araştırma hastanelerinde yılda 48 TL, üniversite hastanelerinde yılda 72 TL, özel hastanede ise yılda 120 TL'ye kadar çıkacağına yer verilen araştırmada, yaklaşık 2 Milyon 400 bin kamu çalışanının yanı sıra eşleri ve çocukları ile birlikte yaklaşık 8 milyon kişinin muayene katılım payının memur maaşlarından kesileceği tespiti yapıldı.



Muayene katılım payının devlet hastanelerinde 3 TL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL, üniversite hastanelerinde 6 TL, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ise 10 TL olarak uygulandığı, 8 milyon kişinin yılda bir kez devlet hastanesinde muayene olması halinde bile devlete 24 milyon TL ödeneceği kaydedildi.



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memurdan katılım payı alınmasıyla kamu hizmetlerinin kamu çalışanına paralı olduğu bir döneme girildi. Hükümet, verdiği zammı, başka yollardan kamu çalışanlarından tahsil ediyor. Ekonomik krizin derinleştiği ülkemizde vatandaştan kesinti yapılmasını, kamu çalışanının üstüne yük bindirilmesini anlamak mümkün değil" görüşünü ifade etti.

