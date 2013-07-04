Memurun zamlı maaşları belli oldu

Memur maaş katsayıları, yüzde 1'lik enflasyon farkı ve yüzde 3'lük Temmuz zammına göre yeniden belirlendi. Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, memur maaş katsayısı, Temmuz itibariyle 0,076791'e, taban aylık katsayısı 1,0275'e, yan ödeme katsayısı da 0,02435'e çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 7 bin 410 liradan 7 bin 694 liraya, genel müdür maaşı ise 6 bin 489 liradan 6 bin 736 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yaklaşık yüzde 3,8 artış meydana geldi.

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş almakta olan bir hizmetlinin Ocak'ta 1.835 lira olan maaşı Temmuz'da 1.904 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş almakta olan bir devlet memurunun Ocak ayında 1.962 lira olan aylık maaşı ise 2.036 liraya yükseldi.

Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 3,76, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş alan memurun maaşındaki artış da yüzde 3,77 oldu. 7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin Ocak ayında 2.111 lira olan maaşı 80 lira yükselerek 2.191 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 2.682 lira olan maaşı da 102 lira artışla 2.784 liraya çıktı.

Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı yüzde 3,78, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,80 oranında arttı. Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 4 bin 28,86 liraya yükseldi. Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek. Memurların 2013 yılı Ocak ayında aldıkları maaş ile 2013 Temmuz ayında alacakları maaş şöyle:

Derecesi Ocak Maaşı (TL) Temmuz Maaşı (TL)

Müsteşar 1/4 7.410 7.694

Genel Müdür 1/4 6.489 6.736

Şube Müdürü (Ünv)1/4 3.318 3.446

Memur 9/1 1.967 2.041

Memur 13/3 1.962 2.036

Hizmetli 12/1 1.835 1.904

Öğretmen 1/4 2.378 2.469

Öğretmen 7/1 2.111 2.191

Kaymakam 7/1 3.481 3.615

Başkomiser 3/1 3.046 3.164

Polis Memuru 8/1 2.682 2.784

Uzman Doktor 1/4 3.892 4.043

Doktor 7/1 3.187 3.310

Hemşire (Lise) 11/3 2.151 2.233

Mühendis (Büro)1/4 3.390 3.522

Teknisyen (Büro)11/1 2.054 2.132

Profesör 1/4 4.857 5.047

Araştırma Görevlisi 7/1 2.393 2.484

Vaiz 1/4 2.557 2.655

Avukat 1/4 3.852 4.001

*Yukarıda verilen maaşlara bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti dahildir.

*Yukarıda yer alan rakamların içine aile yardımı ödeneği ile aile yardımı ödeneğine bağlı olarak maaşlara yansıyan asgari geçim indimi de dahil edildi. Bu çerçevede söz konusu rakamlar içinde;

-Halen eş için 157,57 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 163,87 liraya çıktı,

-Halen 0-6 yaş grubu çocuklar için 36,92 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 38,40 liraya, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 18,46 lira olarak ödenmekte olan söz konusu ödeme yeni artış sonrası 19,20 liraya çıktı,

-Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak mevcut maaşlar içindeki asgari geçim indirim tutarı 36,70 liradır.