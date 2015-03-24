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Memurların mesai saatleri değişiyor

Saatlerin ileri alınmasının ardından 30 Mart'tan itibaren memurların mesai saatleri 08.30-12.30 ve 13.00-17.00 olarak değişecek

24 Mart 2015 14:03

Saatlerin ileri alınacak olması dolayısıyla İstanbul'da 30 Mart'tan itibaren memurların mesai saatleri 08.30-12.30 ve 13.00-17.00 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun 17 Mart 2015 tarih ve 2015/7391 sayılı kararı gereğince 29 Mart 2015'ten itibaren ülke genelinde ileri saat uygulamasına geçileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gün ışığından daha fazla yararlanıp, enerji tüketiminin azaltılması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince ilimizde mesai saatleri 30 Mart 2015 Pazartesi gününden itibaren 08.30-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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