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15 Temmuz Darbe Girişimi

Memurların iki ülkeye çıkış yasağı kaldırıldı

Darbe girişimi ardından getirilen yasak bugün hafifletildi

23 Temmuz 2016 17:46

TSK içerisindeki cuntacı askerlerin başarısız darbe girişimi sonrası yurtdışına çıkışlarda getirilen şartlar bugün hafifletildi. Ayrıca yeşil pasaportlu emekli polisler de artık yurt dışına çıkabilecek.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, darbe girişimi akabinde pasaporta gerek kalmaksızın kimlikle çıkılabilen KKTC ve Gürcistan'a kamu personelinin gidişine izin verilmiyordu.artık kamu görevlileri kurumlarından "yurt dışına çıkmasında herhangi bir mani kurumumuzca yoktur" yazısını almaları durumunda KKTC ve Gürcistan'a gidebilecek.

Yeşil pasaportlu emekli emniyet mensuplarının da yurt dışına çıkış yasağı kalktı.

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