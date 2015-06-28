Memurların gözü 3 Temmuz'da

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3'lük zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü, enflasyon farkı için ilk 6 aylık enflasyonun belli olacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0,56 yükselmiş, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 5,30 olmuştu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılacak yüzde 3'lük zam oranı da aşılmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, maaşlara yansıyabilecek fark için gözler, haziran ayıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyonun da belli olacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi. Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 3'ün üzerine yüzde 2,23 oranında enflasyon farkı alacak. Bu ay fiyatlarda yüzde 2,2'den daha az düşüş olması halinde dahi maaşlara enflasyon farkı yansıyacak.

Sonuç olarak ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde gelmesi durumunda devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını temmuz ayı içerisinde alacak.

Bağ-Kur ve SSK'lılar

Öte yandan, milyonlarca Bağ-Kur ve SSK emeklisi de temmuzda, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Maaşı bin 100 liranın altında olan emekliler, ayrıca seyyanen zamdan yararlanacak.

Enflasyon farkının ardından maaşı bin lira ve altında kalan emekliler, 100 lira daha seyyanen zam alacakken, bin lira ile bin 100 lira arasındakilere ise maaşları bin 100 liraya tamamlanacak şekilde seyyanen artış yapılacak.