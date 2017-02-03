"Memurları altı ay boyunca 80 liraya mahkûm edip tam 37 katını hâkim ve savcılara vermek büyük adaletsizlik!"

Hükümetin, hâkim ve savcılara kanun hükmünde kararname (KHK) ile 2 bin 700 lira zam yapacağı haberi ortalığı karıştırdı. Ocakta toplu sözleşme gereği ortalama 81 lira zam alan memurlar da ek artış istedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Memurları altı ay boyunca 81.1 TL’ye mahkûm eden anlayış, bir kalemde hâkim ve savcılara bu paranın tam 37 katını vermeyi vaat ederken, diğer adalet çalışanlarını ve tüm memurları yok saymaktadır. Büyük bir adaletsizliğin doğmasına neden olacaktır" dedi.

Yayımlanacak KHK ile hâkim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacağı öğrenildi. Bu düzenlemeye göre 1. sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların 2 bin 700 lira maaş artışı alacakları kamuoyuna yansıdı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bu artışı öğrenen başta adliyelerde çalışan memurlar olmak üzere diğer kamu çalışanları da ek zam istedi. Yapılması planlanan tazminat artışından 11 bin 116 hâkim, 4 bin 828 savcı olmak üzere toplam 15 bin 944 yargı mensubunun yararlanacağına dikkat çekildi. Buna karşın kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte 3 milyon 341 bin kamu çalışanı bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon da memur emeklisi var.

Türkiye Kamu-Sen’in araştırmasına göre, son bir yıl içinde dolar kurunda yaşanan yüzde 30’luk artışın yanında dört kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarına yüzde 10.6 zam geldi. Ailenin aylık zorunlu harcama tutarı 461.76 lira arttı. Buna karşın toplu sözleşme gereği ocak ayı itibarı ile yapılan yüzde 3’lük zammın memur maaşlarına yansıması ortalama 81.1 lira oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Kamu görevlileri arasından 16 bin kişinin sorununa çare üreten yetkililerin, geride kalan 3 milyon 325 bin çalışanı, iki milyon emekliyi yok sayması, büyük bir adaletsizliğin doğmasına neden olacaktır” dedi.

Hâkim ve savcılara yönelik benzer bir uygulamanın 3 yıl önce de yaşama geçirildiğini anımsatan Koncuk, hâkim ve savcıların maaşlarına bin 155 lira zam yapılırken, diğer adalet teşkilatı çalışanları başta olmak üzere kamu görevlilerinin tamamının bu artıştan mahrum bırakıldıklarını vurguladı. Koncuk, milyonlarca memur ve emeklinin artan enflasyon karşısında yüzde 3 zam verilerek korumasız bırakılırken, “kamu görevlileri arasında ayrıcalık tanınan bir kesimin maaşlarına yüzde 30 artış yapılacağına, var olan adaletsizliğin alabildiğine körükleneceğine” dikkat çekti. Koncuk, memurların eriyen maaşlarının telafisini istediklerini, nöbet ücretlerinin artması, fazla mesai ödemesinin yeniden uygulanması, ek ders ücretlerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Zam kararının bütün memurları ve emeklileri kapsayacak şekilde genişletilmesini isteyen Koncuk, “Memurları altı ay boyunca 81.1 TL’ye mahkûm eden anlayış, bir kalemde hâkim ve savcılara bu paranın tam 37 katını vermeyi vaat ederken, diğer adalet çalışanlarını ve tüm memurları yok saymaktadır. Hâkim ve savcılarımıza yönelik bir düzenleme yapılırken diğer kamu görevlileri bir köşeye atılmamalıdır” dedi.