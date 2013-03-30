Memurlara sosyal medyada 'mizah' paylaşımı cezası

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada Başbakanlık'tan gelen şikayet üzerine, Ankara defterdarlığının iki personeline, Leman, Gırgır, Penguen dergilerinin kapaklarını sosyal paylaşım sitelerinde beğenmeleri sebebi ile “ikazen uyarı” cezası verildiğini açıkladı

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bu cezanın hükümeti Leman dergisinin “haftanın lalesi” listesinden asla indirmeyeceğini söyledi. Mizah dergileri Penguen, Leman, Gırgır’ın kimi sayılarındaki kapaklarını sosyal paylaşım sitelerinde beğenip paylaştığı için Ankara Defterdarlığı’ndaki 6 personel hakkında soruşturma başlatıldığı haberi üzerine konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın soru önergesine hükümetten yanıt geldi. Oran’ın, önergesine, Şimşek yanıt verdi. Şimşek, “Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’ndan alınan şikâyet başvurusunun incelenmesinin istenmesi” üzerine konu hakkında haberdar olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Ankara Defterdarlığı’nda iki personel disiplin hükümleri ile ilişkilendirilmeksizin, görev ve davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiği hususunda ikazen uyarılmıştır.”