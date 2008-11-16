‘Memurlara maaş zammıyla piyasa canlandırılmalı’

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, küresel mali krizin Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığını ve piyasaları durgunlaştırdığını savunarak, "Kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılarak piyasaların canlanması sağlanmalı" dedi.



Koncuk, sendikanın Adana şubesinde düzenlenen törene katılmak üzere geldiği Adana’da yaptığı açıklamada, küresel mali krize karşı hükümetin piyasalarda canlılık yaratacak tedbirler ortaya koyması gerektiğini ifade etti.



Bu çerçevede temel tedbir olarak kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması gerektiğini kaydeden Koncuk,"Piyasalarda ciddi bir durgunluk var. Kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılarak piyasaların canlanması sağlanmalı. Çünkü toplumun her kesimi birbirine zincirle bağlı. Kazanmayan para harcayamaz. Paranın harcanmadığı bir piyasada da üretim ve istihdam olmaz" diye konuştu.



Koncuk, çalışanların uzun süreden beri ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu iddia ederek, bu nedenle çoğu kişinin kredi kartıyla harcama yaptığını ifade etti.



Kredi kartları borçlarının da arttığını ve harcama yapılamaz noktaya gelindiğini belirten Koncuk, "Hükümet kamu çalışanlarının paralarının piyasaları hareketlendirecek en önemli etken olduğunu görmek zorunda" dedi.

