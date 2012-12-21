Memurlara 'Gangnam Style' motivasyonu

Kütahya'da resmi dairelerde masabaşı çalışanlar için spor yaptırılması amacıyla başlatılan projenin ilk uygulaması, "Gangnam Style'' müziği eşliğinde yapıldı.

Çalışan memurlarun hareketsizlikten kurtulmasını amaçlayan projede, Güney Koreli Park Jae-Sang'ın dünyada ünlünen, ''Gangnam Style'' müziği eşliğinde sabah sporu etkinliği başlatıldı. Projenin adına da "Ofiste Egzersiz" adı konuldu.

"Ofiste Egzersiz" adlı projenin amacı, "personelin bilinçlendirilmesi, sağlıklı yaşama ve verimli çalışma için onlara egzersiz yaptırılması, bireylerin spor alanlarına çekilmesi" şeklinde tanımlandı.

İlk sunum ve uygulama, Devlet Su İşleri (DSİ) 34'üncü Şube Şefliği'nde gerçekleştirildi.

Memurlar, 10 dakika süren etkinlikte bir uzmanın yönlendirmesiyle ''Gangnam Style'' müziği eşliğinde fiziksel hareketler yaptı.

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sadık Ölçen, "sporun her yaşta yapılabileceğini topluma göstermeleri" gerektiğini söyledi.

Kentte 5-6 yaşındaki çocuklara yönelik jimnastik ve yüzmeyle başladıkları çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları, büyük işletmeler, diğer ofisler ve evlerde yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Ölçen, şu şekilde konuştu:

'İş verimine yansıyacak'

''Günümüz çalışma hayatında insanımız yoğun iş temposu ve stresli bir ortamda akşama kadar yerine göre kıvranıyor, rahatsız oluyor. Birçok hastalığın, hareketsizlikten kaynaklandığı biliniyor. Bundan dolayı bütün kamu kurumları, büyük işletmeler ve ofislerde bu çalışmayı planladık. İlkini DSİ 34'üncü Şube Şefliği'nde gerçekleştirdik. İlk aldığımız tepkiler çok olumlu. Bu egzersizler sonunda rahatladıklarını, gerilen kaslarının gevşediğini, bunun iş verimine de yansıdığını söylediler.

Bunun bir başka daha faydasını bekliyoruz. Spor ve egzersiz yapan, bu hareketlerin yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğine inanan anneler, babalar, veliler, çocuklarını buna teşvik edecektir. Çocukları spora istiyoruz ama büyüklerin sporu daha önemli. Çünkü çocuklarına örnek olup onları spora yönlendireceklerdir.''

Ölçen, sabah sporunu, emniyet, sağlık, adalet teşkilatları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra büyük işletmelere ve evlere kadar yaygınlaştıracaklarını dile getirerek, projenin diğer illere örnek olmasını diledi.

DSİ 34'üncü Şube Şefliği memurları da sabah sporunun yararlı olduğunu, kendilerini enerjik hissettiklerini bildirdi. Masa başında çalışanlar için bu tür aktiviteler gerektiğini belirten memurlar, tüm toplumun buna ihtiyacı olduğunu ifade etti.