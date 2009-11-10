Memurlara ev fırsatı

T24 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kurumlarında çalışan memurların ve emeklilerin konut edinmesi konusunda destek isteyen bazı bakanlık ve kurumlara bu konuda kolaylık sağlıyor. İdare, kendisine başvuran kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve emeklilere, bazı projelerden, kura ve çekilişe girmeden yüzde 10 peşinle ve 180 ay vadeyle konut satıyor. Bu kurumlarda çalışan memurlar ve emeklileri, aralarında Ankara, İzmir ve Bursa;nın da bulunduğu 29 ilde yürütülen 36 projeden, çekiliş ya da kuraya katılmadan beğendikleri daireyi seçme hakkına sahip oluyor.



Uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (Polis), Jandarma Genel Komutanlığı ile tüm üniversitelerin çalışanları ile emeklileri yararlanabiliyor.



Aranan tek şart ise konutların bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmaları. Şartları tutan memurların, konut alacakları bölgede yetkilendirilmiş olan Ziraat Bankası ya da Halkbank;a başvurması gerekiyor. Konutların büyüklükleri 93,88- 185,76 metrekare, fiyatları ise 54 bin 385 lira-289 bin 117 lira arasında değişiyor.



Memurlara yönelik toplam 9 bin 106 konutu kapsayan satış kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek.



Memurlara yönelik yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade ile satışa sunulan konut projeleri ve arz edilen konut sayıları şöyle:



Ankara-Mamak (168), Ankara-Elmadağ (176), Ankara-Polatlı (487), Bursa-Hamitler (335), Bursa-Yıldırım (283), Bursa-İnegöl (2-65), İzmir-Tire (176), İzmir-Torbalı (166), Adapazarı-Ayçiçeği Vadisi (437), Antalya-Çıplaklı (112), Balıkesir-Bandırma Kayacık (330), Bitlis-Rahva (267), Bolu-Merkez Karaköy (100), Çanakkale-Kepez (253), Denizli-Kurudere (168), Edirne-İpsala (106), Ağrı-Patnos (107), Çorum-Merkez (444), Düzce-Merkez (119), Erzurum-Palandöken (78), Eskişehir-Tepebaşı (151), Gaziantep-Şehitkamil (557), Gaziantep-Şahinbey (322), Hatay-Reyhanlı (113), Isparta-Merkez (167), Kayseri-Melikgazi (454), Kütahya-Merkez İnköy (124), Konya-Meram (506), Manisa-Akhisar (297), Mersin-Erdemli (134), Mersin-Silifke (301), Niğde-Bor (94), Ordu-Merkez (175), Samsun-Çarşamba (509), Trabzon-Akçaabat (203) ve Yozgat-Merkez Eskipazar (422)



Tüm vatandaşlara yönelik 3 bin 96 konut açık satışta



TOKİ ayrıca, 21 ilde, 27 projede bulunan 3 bin 96 konutu da açık satış yöntemi ile satıyor. Bu projelerden de isteyen vatandaşlar, kuraya girmeden, yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade ile konut satın alabilecek. Vatandaşlarda, o ilin nüfusuna kayıt olma veya diğer herhangi bir şart aranmıyor. Yıl sonuna kadar sürecek açık satışlara, Ziraat ve Halk bankaları aracılık ediyor.

