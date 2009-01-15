Memurlar seçimlere kilitlendi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, 29 Mart yerel seçimlerinin tüm memurlar tarafından dikkatle takip edileceğini belirterek, “Seçimden önce bazı tedbirler alınmalı, iyileştirmeler yapılmalıdır. Umarım yapılacak seçim demokratik bir şekilde gerçekleşir. Ve yine umarım ki siyaset, sadece seçimin değil, sorumluluklarının da gereğini yerine getirir. Biz tüm bu gelişmelerin takipçisi olacağız” dedi.





Kamu-Sen Başkanı Akyıldız, ANKA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye gündeminin yoğun ve ilginç bir seyirde devamlılık gösterdiğini söyledi. Ülkemizde yaşanan gerçeklerin göz ardı edilmeyeceğini belirten Akyıldız, “Ümraniye soruşturmasının uzantıları gündemi en yoğun haliyle işgal etmek suretiyle devam etmektedir. Ortadoğu’da İsrail’in Filistin’e saldırısı sözkonusudur ve masum insanların ölümüne yol açan kirli bir savaş durumu vardır. Devlet terörü estirilmektedir. Bu anlamıyla İsrail 'katil' sıfatına layık uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bunun dışında dünyada ve ülkemizde sosyal anlamda bir takım zorluklar yaşanmaktadır. Şu an çok konuşulmamasına rağmen ülkede çok ciddi bir PKK terörü vardır. Kuzey Irak’ta yapılanması tamamlanmış bir Kürt Devleti oluşturulmakta, ülkemiz içinde de parçalanmaya sebep olacak girişimler yaşanmaktadır” diye konuştu.





Bütün bunların dışında dünyada yaşanan ekonomik kriz ortamına da değinen Akyıldız, “Fabrikalar kapanmakta, işsizler ordusuna yeni işsizler eklenmektedir. Ülkemizde bundan nasibini almış, Ağustos 2008 tarihinden itibaren etkilerini yaşamaya başlamıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak biz bu durumu 2 yıldır seslendiriyoruz, artık dönüşü olmayan bir noktaya gelinmiştir. İşsizlik artmakta, piyasalarda daralma olmaktadır. Yaşananlar doğrultusunda işadamları siyasi iradeden ekonomik anlamda destek beklemektedir. Kamu çalışanlarının sıkıntıları da hat safhaya çıkmıştır ve daha önce de söylediğimiz gibi memur maaşlarına 200 TL iyileştirme talebemiz vardır” diye konuştu.





Ülkede ve dünyada bu gelişmeler yaşanırken 29 Mart 2009 seçimlerine gidileceğini hatırlatan Bircan Akyıldız, sözlerine şöyle devam etti:





“Böyle bir ortamda gidilecek seçimde ekonomik ve siyasi anlamda atılacak adımlar büyük önem taşımaktadır. Ekonomik anlamda alınacak tedbirler sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır. Alınacak tedbirler seçim sonuçlarına yönelik olarak değil, gerçek anlamda iyileştirmeler olarak yapılmalıdır. Bizim bu noktadaki talebiz olaylara gerçekçi yaklaşılması yönündedir. Alınacak her türlü tedbir de bu paralelde gerçekçi olarak uygulanmalıdır. Aksi bir durumda yaşanan kriz ortamı daha da olumsuzlaşarak artacaktır.”



Akyıldız, Türkiye Kamu-Sen’in beklentisinin demokratik bir seçim olduğunun altını çizerek, “Bizim arzumuz bu yöndedir. Bizler alınacak olan tedbirleri ve yapılacak uygulamaları dikkat ve titizlikle takip edeceğiz. Siyaset seçimin gereğini değil, sorumluluğunun gereğini yapmak zorunda. Umarım bu temennilerimiz gerçekleşir” dedi.