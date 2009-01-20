Memurlar önce kurum tabibine gidecek

Tedavi yardımı uygulama tebliğinde yapılan değişiklikle memurlar varsa önce kurum tabibine gidecek, onun gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk edilecek.



Maliye Bakanlığı, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı.



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemlerinde, memurlar varsa kurum tabibine gönderilecek. Kurum tabibinin gerekli görmesi halinde de ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk gerçekleştirilecek.



Kurum tabibi bulunmadığı hallerde de, memurlar belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kurum veya kuruluşuna doğrudan başvurabilecek.



Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine ya da belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevkli başvurulabilecek.



Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esas olacak. Bunun mümkün olmaması durumunda memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işlemi, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılacak.



İlk müracaat aile hekimliğine



Tebliğ uyarınca aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Bakanlık tarafından belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaat, aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılacak.



Hava ambulans ücretleri da sadece organ ve doku nakli tedavileri kapsamındaki sağlık hizmetleri için ödenecek. Uçak ambulans ücreti, uçağın niteliğine göre saat başına 2 bin TL ile 2 bin 750 TL arasında değişecek.



İlaçlarla ilgili usulleri de yeniden düzenleyen Tebliğ çerçevesinde, 1 reçeteye eskiden olduğu gibi yine en fazla 4 kalem ilaç yazılacak. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecek, alerji aşılarının oral formları ödenmeyecek. Aşı tedavileri de, arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemeyecek.



Ayakta fizik tedaviler ile ayaktan veya yatarak tedavilerde uygulanan rehabilitasyon işlemleri için gerekli uzman hekim raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince düzenlenecek. Raporda tanı ve uygulanacak seans sayısı da yer alacak.



Yoğun bakımda 3 günden daha kısa yatan hastalar için haftanın ilk günü dahil tüm günler, "diğer günler" üzerinden ücretlendirilecek. Ancak 3 günden kısa yatışlar, hastanın ölümü nedeniyle oluşmuşsa, ilk gün için "ilk gün" ücreti yatırılacak.



Kol protezlerinin yenilenme süresini 10 yıl olarak belirleyen Tebliğe göre, bu süreden önce temin edilen myoelektronik kontrollü kol protezlerinin bedeli ödenmeyecek.



Konuşma cihaz bedelleri de, sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla karşılanacak.



Tebliğin sevk işlemleriyle ilgili maddesi 15 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise bugün yürürlüğe girecek.



Tedavi katılım payı uygulaması



Bu arada Maliye Bakanlığının yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka düzenlemesi ile Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkındaki Tebliğde de değişikliğe gidildi.



1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bu düzenleme ile de, katılım payı alınacak tıbbi malzemeler arasına "sağlık raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati önemi haiz olduğu belirtilmeyen, iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezler" de eklendi.



Yardımcı üreteme yöntemleriyle ilgili katılım payı düzenlemesine "embriyo dondurma (freezing) işlemi için yüzde 30" ibaresi de dâhil edildi.

