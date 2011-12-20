Memurlar greve gidiyor

T24 - Emek ve meslek örgütleri, yarın greve giderek AKP hükümetini uyaracak. Emekçiler, eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine, güvencesiz çalıştırılmaya, düşük asgari ücrete, KHK'lerle yönetilmeye karşı grev yapacak.



Cumhuriyet'in haberine göre, emek ve meslek örgütleri, AKP hükümetinin eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel kamu hizmetlerini ticarileştirmesine karşı, 21 Aralık Çarşamba günü “en uzun geceyi aydınlığa çevirmek için” grev yapacak. İstanbul’da emekçiler, saat 13.00’te Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek kitlesel açıklama yapacak, eylemlerinin nedenlerini anlatacak. Toplantıda, 2012’nin emekçiler için mücadele yılı olacağı vurgulanarak sermayeye karşı birlik çağrısı yapıldı.



KESK, DİSK, TTB, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunun da aralarında bulunduğu örgütler, İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, AKP’nin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu hizmetinin ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılmasına hızla devam ettiğini belirterek “Sistemi kökünden ve olumsuz bir şekilde değiştiren KHK’ler ve AKP’ye karşı grevdeyiz” dedi.



Konunun yalnızca emekçileri değil, kamu hizmetlerinden yararlanamayanları ve işsizleri de ilgilendirdiğini belirten KESK Genel Sek-reteri İsmail Hakkı Tombul da “Hükümetin düzenlemeleri kamu hizmetlerini hak olmaktan çıkardı. Uluslararası sermayeye uygun bir eğitim politikası benimsenmek isteniyor” diye konuştu.





