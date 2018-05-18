Memurlar, Büyükşehir Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması üzerine, belediyede çalışan memurlar, eylem yaptı. Belediye önüne siyah çelenk bırakmak isteyen memurlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediyede yetkili olan Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesinde uzlaşmaya varılamaması üzerine, memurlar, bir kez daha eylem yaptı. Sabah saatlerinde Konak\'ta bulunan İZSU binası önünde toplanan bir grup memur, hazırladıkları siyah çelenkleri Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişine bırakmak istedi. Polisler ise çelenklerin vatandaş girişi kapısına bırakılmasını istedi. Memurlar ısrarından vazgeçmeyince, polis ekipleri izin verdi. \'Hak, hukuk, adalet\', \'Direne, direne kazanacağız\' sloganları atan memurlara, işçi sendikaları da destek verdi. Memur-Sen\'e bağlı Bem-Bir-Sen, Kamu-Sen\'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen, Birleşik Kamu-İş\'e bağlı Tüm Yerel-Sen ve KESK\'e bağlı Tüm Bel Sen tarafından gerçekleştirilen ortak eylemde, üzerinde \'İşçi memur el ele, genel greve\' yazılı pankart da taşındı.

Siyah çelenkleri bıraktıktan sonra açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, çok basit taleplerinin olduğunu belirterek, \"İnsanların ekonomik krizin pençesinde debelendiği koşullarda buradaki kamu çalışanlarının hepsinin talebi, herkesi tatmin edecek iyi bir toplu sözleşme imzalanması\" dedi.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığını hatırlatan Yazıcı, \"Bırakın iyi bir toplu sözleşmeyi, sendikalarla konuşmaya tenezzül etmeyen bir işverenle karşı karşıyayız. Burada yapacağımız basit bir basın açıklaması öncesinde, polis barikatı ile karşılaştık. Bunun Büyükşehir Belediyesi\'nin talebi ile İzmir Valiliği talimatı ile yapıldığı söyleniyor. Burada kendi emekçilerinin kendi kapısına gelmesinden korkanlar, onları göz ardı edenlerin bizim açımızdan Ankara\'daki büyüklerinden, benzerlerinden bir farkı yok\" diye konuştu.

\'OHAL SET GİBİ KULLANILIYOR\'

Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Bilal Altıner de OHAL\'in devam ettiğine değinerek, \"Etten kemikten örülen barikatı aştık. Aziz Kocaoğlu\'nun emekçileri görmesine, taleplerimize karşılık vermesini istiyoruz. OHAL dönemi işverenler tarafından set gibi kullanılıyor. Anlamak mümkün değil. Kendi iş yerimize girmemiz izin verilmedi\" dedi.

Bem Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Köylü ise \"Her zaman senin kapına gelerek isteklerimizi haykırmaya devam ederiz\" dedi.

Türk Yerel Hizmet-Sen Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Altın ise emeğin en yüce değer olduğuna inandıklarını ve haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız da mücadelenin alanlarda devam edeceğini belirterek, \"Bütün sendikaların yan yana gelerek işverene karşı nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini az önce gördük. Bizim bizden başka dostumuz yok. Yan yana geleceğiz. Birlikte alanda mücadele etmek zorundayız\" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



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