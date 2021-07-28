Memurlar Ankara'da eylemde: Nasıl gerçek enflasyona yetişebilirim?

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ve Üniversite İdari Personel Sendikası’nın Ankara Ulus’ta eylem yaptı. Maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini dile getiren memurlar, maaşlarındaki kaybın yüzde 33 oluğunu anlattı. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, seyyanen 1250 lira zam yapılması gerektiğini söyledi. Eşi yeni doğum yapan memur Mehmet Kahraman, “Alıyorum 100 lira zam, aylık market hesabıma bakıyorum 200 lira zam gelmiş. Nasıl gerçek enflasyona yetişebilirim ben” dedi.

TEÇ- SEN ve Üniversite İdari Personel Sendikası, Ankara Ulus’ta yaptığı eylemle 6. Toplu Sözleşme döneminde memura yapılmasını istediği zam oranını açıkladı. ANKA Haber Ajansı’na konuşan İbrahim Albeni, zamlara yenilmemek istediklerini belirterek, “25 yıllık devlet memuruyum. Zamlara faturalara yetişemiyoruz. Kredi kartlarıyla çevirerek günü kurtarıyoruz. Markete düşünmeden, hesaplamadan, planlamadan alışveriş yapamıyoruz. En temel ihtiyaçlarımızdan bile kısar hale geldik, hesaplar hale geldik” dedi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının kendilerinin enflasyonunu yansıtmadığını açıklayan Mehmet Kahraman de kıt kanaat geçindiklerini ifade ederek, "Türkiye şartlarında aileden destek alanlar var. Avrupa’da böyle bir şey var mı? Yok. 18 yaşına geldiğinde bir birey olabiliyor. Bizim Türkiye’de ailenin katkılarıyla ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Memurun kaybı yüzde 33"

Toplu sözleşme görüşmelerinde gerçek rakamların yansıtılmadığını söyleyen Kahraman, "Şu anda kamu personelinin yüzde 33 maaş kaybı var. Gerçek enflasyona göre. Bu rakamlar maaşımıza yansıtılırsa bizler memnun oluruz. Memurun kazanması çarşı pazarı da kazandırır. Ben ne kadar kazanırsam, o kadar harcarım. Bu çarşıyı da hareketlendirir. Ben kendi enflasyonuma bakıyorum. TÜİK’e suçlama yapamam. Ama diyorum ki ben kendi enflasyonuma bakıyorum, bir bireyim. Kamuda çalışıyorum, kendi maaşımdan baz alarak büyük kayıplarımız oldu. Yüzde 33 enflasyonda kayıplarımız oldu, enflasyona yenik düştük" dedi.

Sürekli zam geldiğini ifade eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce bir eşim vardı, bir ben vardım. Üstümüzden, başımızdan kısıp geçiniyorduk. Ama günümüz şartlarında tabii ki çocukların istekleri oluyor. İstekleri dediğim bunlar temel şartlar yani. Doğum ücretleri, hastaneler buna yetişemiyoruz. Bebek bezine bile kısa zamanda yüzde 30 zam geldi. Gün güne katlıyor bebek mamaları. Ateş pahası. Ben ürünlere zam yapılmayacak, maaşımız aynı kalacak olsa, ona da razıyım. Ben alıyorum 100 lira zam, aylık market hesabıma bakıyorum, 200 lira zam gelmiş. Nasıl gerçek enflasyona yetişebilirim ben. 6 ayda 100 lira zam aldım, aldığım ürünlere bakıyorum afaki rakamlar. Son zamanlarda hele. Bir önceki dönemlerde 6 ayda birdi, şimdi aydan aya ürünler daha da pahalanıyor.”

“Kötü bir peynirin kalıbı 60 lira"

22 yıldır bir üniversitede memurluk yapan Meltem Şeyhun, maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini, TÜİK’in açıkladığı zamların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Peynirin fiyatı hiç açıklanmıyor. Yüzde 200’den daha fazla arttı. Kötü bir peynirin kalıbı 60 lira” diye konuştu. Şeyhun, kredi kartlarıyla geçinmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Maaşımız bize kesinlikle yetmiyor. Kira, faturalar derken zaten maaşımız bitiyor. Biz hep borç içinde yaşıyoruz” dedi.

“Sadece doğalgaz ve elektriğe gelen zam yüzde 15"

Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Erdem Yalçın, pazardaki enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı enflasyon arasında fark olduğunu dile getirerek, “Elektrik ve doğalgaza yaptığı zam yüzde 15, memura verdiği sadece yüzde 10. Resmi olarak yapılan zamları bile hesaplasanız, zaten düşük olduğunu sizler de biliyorsunuz” diye konuştu.

Seyyanen 1250 lira zam talebi

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, önümüzdeki iki yıla ilişkin zam taleplerini açıklarken, memurun maaşındaki erimeyi anlattı. Demirel, memura seyyanen 1250 lira zam yapılmasını, önümüzdeki yıllara ilişkin de 2022 yılının ilk 6 ayında 500 lira enflasyon farkı, ikinci 6 ayında 500 lira ve 2023 yılında ilk 6 ayında 500 lira ve ikinci 6 ayında 500 lira zam istediklerini söyledi.