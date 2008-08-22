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Memurlar '5+5' istiyor

Hükümet ile yapılan görüşmelerin ikinci turundan sonuç çıkmadı. Kamu-Sen, 2009 için yüzde 5+5 maaş artışı talep etti.

22 Ağustos 2008 03:00

Hükümet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu görüşmelerin ikinci turunda bir sonuç alınamadı. 8 saat süren toplantıda memurların maaş artışı gündeme gelmedi. Hükümet teklifini 25 Ağustos pazartesi günü yapılacak 3. turda sunacak.

İkinci tur görüşmeler için başbakanlığa gelen Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, daha önce rakamsal olarak ifade etmediği taleplerini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da bin 301 YTL’lik en düşük memur maaşı talebinde ısrarlı olduklarını söyledi.

8 saat süren toplantının başında memur kesimi taleplerini yineledi ve hükümetin teklifini duymak istedi. Hükümet kanadı ise bu konuda hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle bir teklif sunmadı.

Toplantıda memur konfederasyonları ek ödeme uygulamasında meslek ve kurumlara göre yaşanan adaletsizlikleri de masaya getirdi. Aksaklıklar konusunda bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu iki konfederasyon başkanı ile birlikte kameraların karşısına geçti.

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