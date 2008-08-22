Memurlar '5+5' istiyor

Hükümet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu görüşmelerin ikinci turunda bir sonuç alınamadı. 8 saat süren toplantıda memurların maaş artışı gündeme gelmedi. Hükümet teklifini 25 Ağustos pazartesi günü yapılacak 3. turda sunacak.



İkinci tur görüşmeler için başbakanlığa gelen Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, daha önce rakamsal olarak ifade etmediği taleplerini açıkladı. Taban aylığa yansıtılmak üzere 100+100 YTL’lik artış ile yılın her iki 6 ayı için yüzde 5’er zam talep etti.



Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da bin 301 YTL’lik en düşük memur maaşı talebinde ısrarlı olduklarını söyledi.



8 saat süren toplantının başında memur kesimi taleplerini yineledi ve hükümetin teklifini duymak istedi. Hükümet kanadı ise bu konuda hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle bir teklif sunmadı.



Toplantıda memur konfederasyonları ek ödeme uygulamasında meslek ve kurumlara göre yaşanan adaletsizlikleri de masaya getirdi. Aksaklıklar konusunda bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.



Memurlara toplu sözleşme hakkı verilmediği için geçen hafta görüşmelerden çekilen KESK, Bakan Başesgioğlu’nun “Masadaki yeriniz açık” çağrısına karşın toplantıya katılmadı. Mevcut toplu görüşme sisteminin kamu çalışanlarının sorunlarını çözmekten uzak olduğunu söyleyen KESK Başkanı Sami Evren, “Grev hakkı olmayan sendika, iradesini işverene teslim etmiş demektir. KESK iradesini hükümete teslim etmedi” dedi.



Toplantı sonunda Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu iki konfederasyon başkanı ile birlikte kameraların karşısına geçti.









