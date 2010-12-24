-MEMURA YÜZDE 4 ZAM TBMM (A.A) - 24.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının, 13 maddesi daha kabul edildi. 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında yüzde 4 zam yapılacak, denge tazminatı da 80 lira artırılacak. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 532 lira, ortalama memur maaşı da bin 793 lira olacak. Genel Kurulda Devlet Bakanı Egemen Bağış, tasarı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bağış, ''Son zamanlarda gündeme getirilen özerklik taleplerine Başbakan neden suskun kalıyor?'' şeklindeki sorusu üzerine Bağış, MHP Niğde Milletvekili Mümin İnan'ı ''arşivleri karıştırmaya'' çağırdı. Hiçbir siyasetçinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kadar ''Tek devlet, tek millet, tek bayrak'' demediğini ifade eden Bağış, ''Bunu defalarca dile getiren Sayın Başbakan'ı böyle bir konuda sessiz kalmakla itham etmek ya bilgisizliktendir ya kasıttandır. Bu milletvekilimizi, öncelikle okumaya, öğrenmeye, dinlemeye davet ediyorum'' dedi. MHP milletvekilleri, ''hakaret ettiği'' gerekçesiyle Bağış'a tepki gösterdi. Bağış, eleştirilere, ''Burada hakaret yok. Başbakan'a hakaret etmek serbest olacak da milletvekiline 'oku, incele, idrak et' demek mi hakaret olacak'' karşılığını verdi. Bağış, MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz'ın, ''Ne biçim konuşuyorsun, şu üslup yakışıyor mu?'' şeklindeki tepkisi üzerine, ''Ne biçim soru soruyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na nasıl böyle bir ithamda bulunursunuz? Sizin soru soruş üslubunuz yakışıyor mu? Bugün iktidar partisinin genel başkan yardımcısı bu konuda çok net bir açıklama yaptı. Özerklik iddialarına, Başbakanımız seviyesinde cevap vermek, onları ciddiye almak anlamına gelir. Bunlara genel başkan yardımcımız zaten cevap verdi. Başbakan en az bin kere, 'tek millet, tek devlet, tek bayrak' dedi'' şeklinde konuştu. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yalnızca 2000 yılından 2002 yılına kadar kamu borç stokunun üçe katlandığını belirtti. AK Parti iktidarının bunu azalttığını ifade eden Şimşek, ''Türkiye şu anda Avrupa'da en düşük kamu borç stoğuna sahip ülkelerden biridir. Bu büyük bir başarıdır'' dedi. -MEMURA YÜZDE 4 ZAM- Tasarının kabul edilen maddeleri arasında memur maaşlarına yönelik düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,061823, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,82483, yan ödeme katsayısı 0,019597 olarak uygulanacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı, aynı dönem için 3 bin 255 lira olacak. Böylece 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında yüzde 4 zam yapılacak, denge tazminatı da 80 lira artırılacak. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 532 lira, ortalama memur maaşı da bin 793 lira olacak. TBMM Genel Kurulunda, bugün, kalan 7 maddenin oylanmasıyla tasarının maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak. Tasarı, 26 Aralık Pazar günü yapılacak görüşmelerden sonra oylanacak.