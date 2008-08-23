Memura yeni haklar geliyor

Memurun, resmi tatil ve hafta sonlarında izinsiz şehir dışına çıkış yasağı kalkıyor. Kayınvalide ve kayınpeder için de memura ölüm izni geliyor. Hükümet ile kamu çalışanları konfederasyonları arasında ikinci turu yapılan toplu görüşmelerde, iki yıl önce memura sözü verilen ancak bugüne kadar tutulmayan haklar gündeme geldi. Hükümet adına masaya oturan Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, "Bunları dilek, temenni olmaktan çıkarıp, gerçekten yapabileceklerimizi yapalım, yapayacaklarımızı da metne geçirmek yerine daha sonra görüşmek üzere ayrı tutalım" dedi. Başesgioğlu, ardından da "Tamam, artık uygulayabilir, hayata geçirebiliriz" diyerek, memurlara şu yeni hakların yeşil ışığını yaktı:



Memurların resmi tatiller ile hafta sonları izinsiz şehir dışına çıkış yasağı kalkacak. Mevcut uygulamada memurlar ancak izin alarak ya da amirlerine gerekçesiyle birlikte haber vererek şehir dışına çıkabiliyor.



Eşi doğum yapan erkek memurun doğum izni üç günden beş güne çıkarılacak. OKS’de çocuğu başka bir şehirde okul kazanan ve orada da çocuğun kalabileceği yatılı okul ya da başka yatılı kalabilme olanakları yoksa memur olan anne ve babaya, uygun kadro pozisyonu olması koşuluyla o şehire tayin konusunda öncelik tanınacak. Bakmakla yükümlü olduğu hasta yakınına refakatçı kalması yönünde doktor raporu olan memura verilen altı aylık ücretsiz iznin bir ayı ücretli olacak.



Sendika ikramiyesi



Anne, baba, eş ve çocuklar gibi birinci derece yakınları için beş günlük ölüm izni olan memura, kayınvalide ve kayınpeder için de aynı olanak sağlanıyor. Bu izin üç gün olacak. Sendikalar hükümetten, işçiler gibi sendikalı memurlara da "sendika ikramiyesi" ödenmesini istediler. Sendikalar, bu rakamı 50 YTL olarak önerdi, ancak hükümetten bu öneriye henüz bir yanıt gelmedi.



İmamlar hükümete isyan bayrağı çekti



Hükümet ile kamu çalışanları arasındaki toplu görüşmelerde "imam krizi" yaşandı. İki yıl önceki denge tazminatını polislerle birlikte 100’er YTL daha fazla alan imamlar, hükümetin şimdi kendileriyle ilgili bu istisnadan vazgeçmesi üzerine isyan bayrağı çekti. Hükümet, iki yıl önce bütün memurlar için 80’er YTL olarak belirlediği denge tazminatını, bir istisna yaparak polisler ve din görevlileri için 100’er YTL zamla 180’er YTL olarak uyguladı. Bu yılki denge tazminatı oranlarını 239 ile 400 YTL arasında belirleyen hükümet, polislere dokunmazken, din görevlileriyle ilgili istisnadan ise vazgeçti. Buna göre, iki yıl önce imamlarla birlikte diğer memurlardan istisna tutulan polisler, bu yıl hükümetin kendileri için belirlediği 300 YTL’yi alacaklar. İmamların ise hükümetin iki yıl önceki 100 YTL’lik istisnai uygulamadan "eşitliği sağlama" gerekçesiyle vazgeçmesi nedeniyle, denge tazminatlarını 150-180 YTL olarak almaları gündeme geldi. (Hürriyet)





