Memura ‘ne kadar iş o kadar zam’ dönemi

T24 -

Özlük hakları korunacak

Star gazetesinin haberine göre, hükümet, eşit işe eşit ücret ve intibak yasalarının ardından, 46 yıllık 657 sayılı devlet memurları yasasını değiştirmek için de düğmeye bastı. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumu temsilcilerinden oluşturulan komisyonun üzerinde çalıştığı yasal düzenleme ile kamudaki memur-işçi ayrımı kaldırılarak, kamu çalışanı unvanı getiriliyor. Yine düzenleme ile çalışanlara daha yüksek maaş ödemesi verilmesinin önü açılıyor.Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen vergi ve prim alacaklarına ödeme kolaylığı getiren düzenleme ile memurların hastalık, doğum izinleri ile teşvik sistemi konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemeler şimdi 657 sayılı yasada yapılacak kapsamlı değişiklik altında toplanıyor. Kamuda görev yapan, memur, sözleşmeli memur, işçi statüsündeki tüm çalışanlar, kamu çalışanı adı altında toplanıyor. Yeni düzenlemede, özlük ve sosyal haklarda bir değişiklik yapılmıyor. Uzmanlık sisteminde de değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, uzmanlar arasındaki farklılıklar bitiyor. Düzenlemelerde, daha çok çalışan, kamuya daha fazla katkı yapan memura yüksek ücret ödenmesinin yolu açılıyor. Bunun için sicil notu uygulamasının yerine performans değerlendirilmesi getiriliyor. Bu sistemde, memurun performans notu baz alınarak zam ve ücret ayarlaması yapılacak. Bu sistemde, çok çalışan memur fazla ücret alacak. Teşvik de, bu kriterlere göre uygulanacak.