Memura indirimli kasko

Türkiye Kamu-Sen tarafından gerçekleştirilen “Kamu Kasko Projesi”yle konfederasyon üyesi memurlar ile eş ve çocuklarına yüzde 65'e varan indirimli kasko yaptırma imkânı sağlandı.



Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada, bir sigorta şirketiyle vardıkları anlaşma çerçevesinde, konfederasyon üyesi memurlara yönelik “Kamu Kasko Projesi” başlattıklarını bildirdi.



Proje kapsamında, üyeleri ile eş ve çocuklarına yüzde 65'e varan oranda indirimli kasko olanağı yaratıldığını anlatan Kahveci, böylece üyelerine, piyasadaki fiyatlardan önemli oranda düşük bir kasko hizmeti sunulacağını söyledi. Kahveci, üyelerinin, bin YTL'lik kasko hizmetini 350 YTL'ye alabileceklerini kaydetti.



Projeyi kısa süre içinde başka sigortacılık alanlarını kapsayacak şekilde geliştireceklerini dile getiren Kahveci, önümüzdeki günlerde ferdi kaza, konut, sağlık sigortacılığı konularında da üyelerine önemli imkanlar sunacaklarını ifade etti.



Kahveci, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için bilinen sendikacılık faaliyetleri dışında çeşitli sosyal imkanlar yaratmaya önem verdiklerini vurgulayarak, uygulamaya koydukları projeyi bu kapsamda değerlendirdiklerini söyledi.



Kasko ya da diğer sigortacılık hizmetlerinin önemli bir harcama kalemi oluşturduğuna işaret eden Kahveci, “Mal canın yongası diye bir atasözümüz var. Arkadaşlarımız belki sağlık sigortası yaptırmayıp kasko yaptırıyorlar. Bu nedenle piyasa koşullarından daha ekonomik bu tür imkanlar yaratmayı önemsiyoruz. Benzer projelerle üyelerimize önemli miktarda ekonomik katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.



Sigorta poliçeleri, “www.kamusen.org.tr”, “www.kamukasko.com”, “www.kamukaskom.com” internet sitelerinden, Türkiye İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden edinilebilecek.



Türkiye Kamu-Sen, hazırlattığı 11 bin afişle, Kamu Kasko Projesi'ni üyelerine tanıtacak.

