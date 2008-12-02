Memura ayrıcalık yok!

Hastanelere giden vatandaşlardan alınan katılım payı uygulamasında devlet memurlarına tanınan ayrıcalıklar kaldırılıyor. Yeni yıldan itibaren memurlar da sağlık hizmeti için katılım payı ödeyecek.



Bu amaçla 2009 yılı Bütçe Kanunu'na özel bir madde eklendi. Daha önce memurlar için 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülürken, yeni düzenleme ile kamu çalışanlarından da katılım payı alınmasına ilişkin uygulama öne çekilmiş oldu. 2,5 milyonu aşkın memur, Sağlık Uygulama Tebliği'ne dahil değil. Kamu çalışanları, mevzuata göre Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Bütçe Uygulama Talimatı'na bağlı. Ancak yeni düzenleme ile kamu çalışanları da 'Sağlık Uygulama Tebliği'ne tabi hale getirilmiş oldu.



SSK ve Bağ-Kur'lular, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Yasası çerçevesinde iki aydır özel hastanelere gittiklerinde devlete 10 YTL katılım payı ödüyor. Ancak memurlardan bu para alınmıyor. 1 Ocak'tan itibaren kamu çalışanları da işçi ve esnaf gibi devlet hastaneleri için 3, eğitim ve araştırma hastaneleri için 4, üniversite hastaneleri için 6, özel hastaneler için de 10 yeni lira katılım payı verecek. Bu para, ilaç almak için gidilen eczaneler tarafından tahsil ediliyor. İlaç yazdırılmasa bile muayene, hastanın vatandaşlık numarası üzerine kaydediliyor. Bu sebeple eczaneye daha sonra gidilse bile önceki muayenenin katılım payı hastadan alınıyor. Sağlık ocakları ve aile hekimleri ise sosyal güvencesi olan tüm vatandaşlara ücretsiz.



Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Yasaları, tüm çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlanması hedefi ile çıkarılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin itirazı sebebiyle bu hedefe ulaşamadığı gibi, katılım payı uygulaması ile memur, işçi ve esnaf arasındaki ayrım daha da derinleşti. SSK ve Bağ-Kur'lular, memurlara ücretsiz hizmet sunulurken kendilerinden katılım payı istenmesini eleştiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar da, daha önce bu ayrımın ortadan kaldırılacağını açıklamıştı.

