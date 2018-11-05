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Ekonomi

Memur ve memur emeklisine yüzde 8'lik enflasyon zammı imkânı

Enflasyon, yüzde 25'i aşmıştı

05 Kasım 2018 14:17

Memur, memur emeklisi ve sözleşmesi personele ekim ayı itibariyle 8 puanın üzerinde enflasyon farkı zammı imkânı doğdu.

Ekim ayında TÜFE artış oranını yüzde 2,67 olarak açıklandı. Ekim sonu itibariyle yıllık TÜFE artış oranı, yüzde 25,24'e yükseldi. 

Temmuz-ekim dönemindeki TÜFE artışı ise yüzde 12'yi aştı.

Böylece temmuz ayında yüzde 3,5 oranında zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üstünde bir enflasyon farkı zammı imkânı doğdu. 

Enflasyon farkı zammında kesin oran, aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek.

 

 

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