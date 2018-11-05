Ekonomistlerden yüzde 25'i aşan enflasyon yorumu: Sorumluluklarınızdan kaçabilirsiniz ama…

TÜFE, ekim ayında yüzde 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 25,24 oldu. Ekim ayında aylık TÜFE'de yüzde 1,9 civarı artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun yüzde 23,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyordu.

Ekonomistler de sosyal medya hesaplarında enflasyonun yükselişini değerlendirdi.

Ekonomist Uğur Gürses:

"Neydi? Sorumluluklarınızdan kaçınabilirsiniz ama kaçınmanın sonuçlarından kaçamazsınız..."

Ekonomi profesörü Ümit Akçay:

“Ücret artışları bunun gerisinde kalırsa, krizin maliyeti çalışanlara yıkılmış olacak. Enflasyonla mücadele programının olası tek etkisi, fiyat artışlarının zamana yayılarak sürmesi, 2019'da da devam etmesi olacak.”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe:

“Bu rakamı temkinli karşılamak lazım çünkü TÜFE endeksinde yer alan ürünlerin listesi açıklanarak bu ürünlerin fiyatlarının indirilmesi konusunda ciddi bir müdahalenin sonucunda ulaşılan bir rakam. Gerçek enflasyon bundan çok daha yüksektir.

Açıklanan enflasyon rakamının ‘beklentinin üzerinde’ çıkması gösteriyor ki beklenti anketine katılanlar ağırlıklı olarak yandaş medyayı izleyenlerden oluşuyor.”

İktisatçı Mustafa Sönmez:

"Yıllık enflasyon %25,3'e yaklaştı. Bu, 2004'ten bu yana AKP döneminin en sert enflasyonu. Aynı zamanda bir devrin sonu. Ucuza dövizle borçlanıp iç taleble büyüme devri tükendi. .. Şimdi pahalanan dövizle, çökertilen tarımla birlikte yapısal nedenli enflasyon devri."

Prof. Özgür Demirtaş:

"Son 15 yılın Enflasyon rekoru geldi. 1) Çimento değil Sanayi, 2) Otomobil değil Yazılım, 3) Sadakat değil Liyakat, 4) İthal değil Yerli Tarım, 5) Doğru yaptığını söyleyen değil, Eleştiren danışman, 6) Gücün toplanması değil, dağılması 7) Yerel değil Evrensel eğitim Başka da çare yok"