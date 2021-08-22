Memur ve memur emeklilerine verilecek zam yarın açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sonuçlarının yarın 14:30'da açıklanacağını duyurdu.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık; hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Memur ve memur emeklileri için müzakere süreci için belirlenen yasal takvim ise bu gece sona eriyor.