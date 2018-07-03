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Ekonomi

Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam da netleşti

03 Temmuz 2018 14:54

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi.  6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklilere zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkı yansıtılacak Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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