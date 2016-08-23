Memur ve emeklilerin maaşları erken mi yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken; memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının erken yatırılması gündeme geldiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu yıl Kurban Bayramı, 12-13- 14-15 Eylül tarihlerinde kutlanacak. Memurlar ise her ayın 15'inde maaş alıyor. Yani memurların Eylül'de maaş günleri Kurban Bayramı'nın son gününe denk geliyor. Bu nedenle memurların maaşlarının bayramöncesi ödenmesi için çalışma yürütülüyor.

Daha önce de yapıldı

Aynı çalışmanın, maaşlarını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da bayram dönemlerindeerken maaş müjdeleri verilmişti. Bu nedenle bu Kurban Bayramı öncesinde de maaşların ödenebileceği belirtiliyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi Eylül'de de maaşlarını yine bu tarihler arasında alacak.

Promosyon gelir mi?

Emekliler, erken maaş müjdesinin yanı sıra promosyon beklentisi içerisinde de bulunuyor. Kurban Bayramı'na kadar promosyon anlaşmasının yapılmasını ve ödemelerin başlamasını isteyen emekliler, bu ödemenin kendilerine bayramda ilaç gibi geleceğini belirtiyor. Promosyonda anlaşmaya varılırsa, emekliler ek gelire kavuşacak. Rakam henüz kesinleşmese de yıllık 150 ila 300 lira arasında olacağı ve 3 yıllık toplu ödeme yapılacağı konuşuluyor. Emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor.