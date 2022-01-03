Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,1 oranında artarak 19 yılın zirvesine çıktı.

TIKLAYIN: 19 yılın zirvesi: Enflasyon aralıkta yıllık yüzde 36,1'e yükseldi

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor

Refah payı gündemde

Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.