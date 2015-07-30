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Memur-Sen'den cuma namazı izni!

Sendika, memurların Cuma namazına katılabilmeleri için, öğlen arası süresinin uzatılmasını talep etti

30 Temmuz 2015 21:03

Memur-Sen, kamu görevlileri için Cuma namazı izni istedi. Toplu sözleşme teklifine eklenen maddeyle, memurların cuma günleri öğlen arası izinlerinin 2 saate çıkması talep ediliyor.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; Memur-Sen’in toplu sözleşme teklifleri arasında; kamu görevlilerinin günlük çalışmaya ara verme süresinin (öğlen arası) cuma günleri için, namaz vaktini de içine alacak şekilde 2 saat olarak uygulanması da yer aldı.

Memur-Sen, geçtiğimiz hafta toplu sözleşme tekliflerini açıklamıştı. 

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