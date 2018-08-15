Memur-Sen'den ABD'ye ekonomik yaptırım tepkisi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MEMUR-SEN İl Temsilciliği, ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik aldığı ekonomik yaptırımları protesto ederek, \"Sadece rüku ve secdede eğilmiş bir milletin başını emperyal tehditlerle ve dolar manipülasyonlarıyla asla eğemeyeceksiniz\" dedi.

Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasında, ABD\'nin Türk ekonomisine yönelik uygulamalarına tepki gösterildi. İl Temsilcisi Aydın Kalkan, 2013 yılından bu yana ülkenin karıştırılmaya çalışıldığını belirterek, \"2013 yıllından beri sistematik olarak uygulanan devletimizi ve milletimizi yıkmak için yapılan müdahalelerin bir yenisi ile karşı karşıyayız. Birliğimize, bağımsızlığımıza, değerlerimize kast eden bu girişimler ne ilktir ne de son olacaktır. Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası, kitlesel terör saldırıları, çukur eylemleri, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve ülkemizin güneyinde terör koridorunun oluşturulmak istenmesi birilerinin Türkiye ile ilgili durmaksızın düşmanlık planladığını göstermektedir. Son olarak karanlık bir odak bu sefer yüzünü bile gizlemeden alenen Türkiye\'yi ekonomik anlamda köşeye sıkıştıracak eylemlere girişmiştir. ABD Başkanı Trump, Türk ekonomisini hedef alarak çeşitli uygulamaları devreye sokmuştur\" dedi.

Kalkan, \"Sadece rüku ve secdede eğilmiş bir milletin başını emperyal tehditlerle ve dolar manipülasyonlarıyla asla eğemeyeceksiniz\" diyerek şöyle konuştu:

\"Memur-Sen olarak küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manipülatif saldırılarına karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz. Milletimiz, ekmeksiz, susuz yaşar da semalarda bağımsızlığının sembolü ay yıldızlı bayrağının özgürce dalgalanmadığı bir ülkede vatansız asla yaşayamaz. Bu nedenle ilk ve son söz sözümüz ya hep birlikte öleceğiz, ya da yine hep birlikte olacağız.\"

FOTOĞRAFLI